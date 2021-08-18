/646014/تعرف-على-موعد-تدريبات-الزمالك-الأخيرة-قبل-لقاء-سيراميكا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الختامي لمواجهة سيراميكا في الخامسة مساء غدا الخميس على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة بمحافظة السويس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحل الفريق ضيفا على سيراميكا يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام سيراميكا

وكان الجهاز الفني للفريق قد أعلن عن قائمة لقاء سيراميكا والتي ضمت 20 لاعبا وهم:-

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش”- محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي .

خط الوسط : طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – أيمن حفني – محمود عبد الرازق “شيكابالا”- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى – مروان حمدي.

نتيجة مباراة الزمالك ودجلة

حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره فريق وادي دجلة بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز، وانطلق صاقرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الدفاع الجوي.

تشكيل الزمالك أمام دجلة:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم امام

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى

في خط الهجوم: مروان حمدي

وبتلك النتيجة انفرد نادي الزمالك بصدارة الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة من 31 مباراة.

تاريخ مواجهات الزمالك ودجلة

تقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره فريق وادي دجلة، في 22 لقاء سابق في كل المسابقات، فاز الفارس الأبيض في 12 مباراة، وتعادل في 10 مباريات ولم يخسر أي مباراة.

حيث تقابل الفريقين في بطولة كأس مصر 3 مرات، حقق الزمالك الفوز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة حسمت بركلات الترجيح، وفي الدوري تقابلا 19 مرة فاز في 10 مباريات وتعادل في 9 مباريات.