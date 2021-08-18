بالأرقام.. ماذا قدم أستون فيلا في غياب ترزيجيه ورحيل جريليش ؟

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يستعد فريق أستون فيلا لمواجهة نظيره نيوكاسيل يونايتيد في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم السبت المقبل ، بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويذكر أن فريق أستون فيلا خسر في الجولة الأولي من واتفورد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل مقابل هدفين.

ويستعرض موقع دوت الخليج المقارنة بين العام الماضي لأستون فيلا والعام الحالي:

مما لاشك فيه أن فريق أستون فيلا سيتأثر برحيل جريليش، والذي انتقل مؤخرا لحامل لقب النسخة الاخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي مانشسترسيتي، حيث قدم اللاعب أرقام مميزة مع الفريق جعلته محط أنظار العديد من الفرق، حيث شارك مع الفريق في 26 مباراة ساهم خلالهم 16 هدف احراز منهم 6 أهداف، وصنع 10 آخريين.

أرقام تريزيجية مع أستون فيلا الموسم الماضي

وقبل رحيل جريليش، يغيب عن الفريق الإنجليزي النجم محمود حسن تريزيجية بعد إصاباته في الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي بعد تدخل قوى مع ألكسندر أرنولد ظهير فريق ليفربول بالشوط الثانى من اللقاء الذى انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد، وشارك النجم المصري مع فريق أستون فيلا في 21 مباراة ساهم خلالهم في ثلاث أهداف، حيث أحرز هدفين حصل بهم لفريقه علي الثلاث نقاط في مباراتهم أمام فريق فولهام.

واختتم فريق أستون فيلا موسمه الماضي في المركز الحادي عشر برصيد 55 نقطة،

اصابة محمود حسن تريزيجيه

أصيب محمود حسن تريزيجيه بعد تدخل قوى مع ألكسندر أرنولد ظهير فريق ليفربول بالشوط الثانى من اللقاء الذى انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

تعرض محمود تريزيجية لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وانتهاء موسمه بشكل رسمى مع فريقه أستون فيلا. وغادر تريزيجيه ملعب لقاء ليفربول عند الدقيقة 79 من عمر الشوط الثانى بعد تعرضه للإصابة بعد تدخل عنيف من أرنولد لاعب ليفربول.

ماذا قدم تريزيجيه في هذا الموسم ؟

ووجه تريزيجيه الشكر للجهاز الطبي في منتخب مصر وكذلك رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، موضحا أنه وجد اهتماما كبيرا من مسئولي المنتخب واتحاد الكرة لمتابعة حالته الصحية.

قدم محمود تريزيجيه مستويات مميزة مع منتخب مصر، رغم الخروج المبكر وبالتحديد من دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الافريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين، حيث كان من بين اللاعبين القلائل الذين تمت الإشادة بهم.

تريزيجيه مع أستون فيلا

خلال الموسم الحالي مع نادي أستون فيلا استطاع محمود تريزيجيه المشاركة في 21 مباراة بينها 12 أساسيا وغاب عن الباقي بسبب إصابة الخلفية في بداية الموسم بمتوسط دقائق بلغت 56 في المواجهة الواحدة، استطاع خلالها تسجيل هدفين، وصنع هدفاً آخر.