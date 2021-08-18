7 أسباب وضعها محمد هنيدي لمشاهدة فيلم «الإنس والنمس»..تعرف عليها

/646010/7-أسباب-وضعها-محمد-هنيدي-لمشاهدة-فيلم-الإنس-والنمستعرف-عليها

وضع الفنان محمد هنيدي 7 أسباب تدفع الجمهور لمشاهدة فيلمه الجديد «الإنس والنمس» الذي يعرض خلال الفترة الحالية في دور العرض السينمائية داخل مصر، مشيرا في أحدهم إلى النجاح الساحق الذي حققه العمل.

دوت الخليج يرصد أسباب محمد هنيدي لمشاهدة فيلم «الإنس والنمس»

كتب محمد هنيدي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: “7 أسباب تخليك تشوف فيلم الإنس والنمس.. لو نجحت وجبت مجموع فتكون فرصة تحتفل.. لو سقطت أو مجبتش مجموع فتكون فرصة تخفف عن نفسك.. لو عندك مدير مزهقك أو شغل تعبك ففي دراسة بلجيكية حديثة أثبتت إن الفرجة على أفلام هنيدي بتحسن المزاج وبتخليك تفكر أحسن ازاي تطفش المدير.. لو جعان ففيه فشار في السينما ممكن يشبعك ومن غير سعرات حرارية تتخنك ولو عايز تتخن اضرب معاه بيبسي ولو عايز تخس بس بتحب البيبسي عندهم برده بيبسي دايت”.

وتابع هنيدي أسبابه: “إن الناس بتشكر في الفيلم وفرصة تشوفه في السينما عشان ماتحسش إنك غريب ومضطهد في المجتمع.. إن الفيلم صفعة على وجه هوليوود وبوليوود والصين إننا قادمون وهنعمل أفلام تمحو تاريخكم وماضيكم ومستقبلكم وحاضركم والمضارع والمضاف إليه.. إن الفيلم هيديك طاقة روحية هتوصلك لمكنون جوهرك وذاتك اللي بتبحث عنها من أيام ما كنت جنين.. إن الحياة مابتقفش على حد فلو سينجل أو ماعندكش صحاب.. ممكن تروح تشوفه عادي وتنبسط”.

إيرادات فيلم «الإنس والنمس»

جني محمد هنيدي بفيلمه الجديد «الإنس والنمس» في ثاني أسابيع عرضه 13,647,192 جنيها، لتبلغ إجمال الإيرادات منذ انطلاق عرضه إلى 30,321,235 جنيها، وكان قد حقق الفيلم في أول أسبوع له بدور العرض إيرادات بلغت 16 مليون جنيها و750 ألف جنيها، وهي الأعلى في شباك التذاكر مقارنة بالأفلام المنافسة الأخرى.

قصة فيلم «الإنس والنمس»

وتدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت، هو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.