نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضافة المواليد على بطاقة التموين من بوابة مصر الرقمية ودعم مصر إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتزايد البحث هذه الأيام عن موعد إضافة المواليد خاصة بعد أعلان وزارة التموين عن بدء أضافة المواليد على بطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على كيفية أضافة المواليد على بطاقات التموين.

اضافة المواليد على بطاقة التموين أونلاين:

وفرت وزارة التموين والتجارة الخارجية اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين إلكترونيا عبر موقع مصر الرقمية وموقع دعم مصر دون الحاجة الى الذهاب الى مكاتب التموين توفيرا للوقت والجهد وفينا يلي الخطوات التالية:

فتح محرك البحث والذهاب الى موقع دعم مصر.

الضغط على أيقونة ضم أفراد أسرتي.

اختيار المحافظة التابع لها المتقدم

تحديد الأدارة التموينية التابع لها الشخص.

أختيار مكتب التموين التابع للمنطقة السكنية.

كتابة اسم الشخص صحاب محل التموين”ويمكنك الاتصال على رقم 19765 لمعرفة الشخص”.

اكتب بعد ذلك الرقم القومي الخاص بك

ثم اكتب الرقم القومي الخاص بالمواليد أو الأفراد الجدد.

ثم الضغط على أيقونة أتمام عملية التسجيل واضافة المواليد.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الخارجية تقوم بتقديم الدعم للأسر محدودي الدخل والتي تمتلك دخل شهري قيمته 2400 جنيه حيث أنه تم رفع الحد الأدنى بعد أن كان 1500 جنيه شهر يوليو

عقوبة مخالفات بطاقة التموين:

وقد أصدرت وزارة التموين والتجارة الخارجية قرار رسمي بالتعاون مع وزارة الأنتاج الحربي أنه في حالة اذا تم أكتشاف حالات تزوير في بطاقات التموين سوف يتم اتخاذ أغلظ العقوبات على المخالفين وقد تصل العقوبات الى العقوبات التالية:

سوف يتم الغاء بطاقة التموين نهائيا.

يتقدم الشخص صاحب البطاقة التموينية إلى المساءلة القانونية بتهمة إدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية.

وتسعى وزارة التموين والتجارة الخارجية الى تقديم الدعم الى مستحقيه وقد قامت بعمل فلترة لكل من يأخذ التموين بدون وجه حق فكان في السابق بعض الأشخاص بصرف التموين رغم أنهم قد يكونوا مسافرين خارج البلاد أو يعملون في وظائف مرموقة أو يكون يكون متوفيين فكان يتم الصرف من أهل الشخص وكان لا يوجد اي تفتيش أو رقابه بصورة مثل ما يحدث في عهد وزير التموين والتجارة الخارجية “محمد مصيلحي”.