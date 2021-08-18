استعدادًا لمواجهة سيراميكا... عودة عبد الشافى والونش لقائمة الزمالك

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق المتجهة إلى السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، ويحل الفريق ضيفا على سيراميكا يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز. وجاءت قائمة الفريق كالتالي:- حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم "جنش" - محمد أبو جبل. خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي. خط الوسط : طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - أيمن حفني - محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي. خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى - مروان حمدي. ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 22 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 56 هدف وسكنت شباكه 19 هدفا، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 14، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 38 هدفا.

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