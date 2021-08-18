قرار جمهوري بتعيين المستشار عزت أبوزيد رئيسا لهيئة النيابة الإدارية 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 355 لسنة 2021 بتعيين المستشار عزت أبوزيد عبد الرحمن أبوزيد سلام رئيسا لهيئة النيابة الادارية اعتبارا من 21 اغسطس 2021.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.



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