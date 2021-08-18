التعليم العالى توجه نصائح للطلاب قبل التنسيق وتؤكد: مدة المرحلة الأولى 5...

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إنه ابتداء من اليوم السبت يتم التقديم فى المرحلة الأولى للتنسيق، ومدتها 5 أيام وتغلق مساء الأربعاء المقبل.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت المذاع على قناة DMC: وزارة التعليم العالى أصدرت دليلا استرشاديا للتقديم للجامعات وندعو كل الطلاب للدخول على الصفحة الرسمية للاطلاع على الدليل الذى تم نشره فى كل المواقع والصحف.

وتابع قائلا: إذا لم يكن لدى الطالب حاسب آلى يذهب أى جامعة حكومية والمعامل موجودة ومفتوحة وسيتم مساعدته في تقديم الرغبات وعلى الطالب أن يملأ كل الرغبات، وعدم تسريب الرقم السرى الخاص به، وعلى الطلاب أن يستشيروا أسرهم، وتعديل الرغبات متاح أيضا، ولا تجعل أى مجموع أن يختار لك، وعليك اختيار المجال الذى تحب أن تستمر به، ونفس النظام المتبع فى السنوات الماضية ستتم عملية التنسيق بشكل إلكترونى ولكل طالب 75 رغبة.