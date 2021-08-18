تسليم النسخة النهائية من الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر

جدة - نرمين السيد - تسلم اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، النسخة النهائية للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر والتى كلف بإعدادها التحالف الكندى الإنجليزى منذ بداية العام الحالى، تمهيدا لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ فى نهاية العام الحالى.





وقد استغرق إعداد هذه الاستراتيجية حوالى 6 أشهر قام فيها مسئولو التحالف وفريق العمل الخاص بها بعمل دراسة متعمقة للسوق السياحى المصرى والأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة.

كما قام التحالف بتحليل أكثر من 80 مليون منشور إلكترونى على مواقع التواصل الاجتماعى عن محتوى السياحة والسفر فى جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى إعداد استمارات استبيان والتى تم توزيعها على أكثر من 12 ألف سائح من 12 دولة من مختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات الماضية أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة للوقوف على آراء وتوجهات السائحين.

وشملت استمارة الاستبيان معلومات لقياس مستوى رضاء السائحين وتوصياتهم ومقترحاتهم عن المقصد السياحى المصرى، ونقاط الضعف التى يجب معالجتها والعمل على تحسينها.

وتضمنت مرحلة إعداد الاستراتيجية عقد لقاءات مع أكثر من 50 مسئول حكومى فى مصر، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، وبعض كبار المستثمرين والخبراء السياحيين، وعدد من أساتذة الجامعات، وقيادات وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى بعض الخبراء والمسئولين السياحيين الدوليين من خارج مصر.

وتعتبر هذه الاستراتيجية منهجا واضحا وجديدا يتضمن الرؤية والرسالة وأولويات الترويج فى خطة مرحلية واضحة بما سيساهم فى وضع اللآليات اللازمة التى سيتم على أساسها تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع للترويج للمقصد السياحى المصرى ومنتجاته المتنوعة فى الأسواق السياحية المستهدفة خلال الثلاث سنوات القادمة فى ضوء المتغيرات الحديثة لهذه الأسواق.

كما تعتمد هذه الاستراتيجية على إبراز الحياة بالمقصد السياحى المصرى باعتباره مقصد متجدد ومتنوع وما يقدمه من تجارب سياحية مختلفة للسائحين من مختلف الفئات العمرية والأذواق، وكذلك تسليط الضوء على أن مصر مقصد سياحى آمن يتمتع ببنية سياحية قوية وشمس مشرقة وجو دافئ وشواطئ خلابة وحياة بحرية متميزة وحضارة متفردة، إلى جانب الفنون الحديثة والسينما والمسرح والحرف التراثية والأكلات المصرية التقليدية الشهية والفعاليات الرياضية والفنية والأثرية والثقافية وغيرها من مصادر الجذب السياحى، بالإضافة الى إبراز الخبرات السياحية المتراكمة للعنصر البشرى ومشروعات البنية الأساسية السياحية القوية التى تقوم بها الدولة فى مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يتم خلال الفترة القليلة القادمة تنظيم العديد من ورش العمل لاطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحى العام والخاص بملامح الاستراتيجية الجديدة حتى يتمكن الجميع من العمل سويا فى نفس الاتجاه للترويج للمقصد المصرى فى ظل المتغيرات الحديثة للأسواق العالمية، كما أنه سيتم التعاقد مع شركة دولية لتنفيذ هذه الاستراتيجية والحملة.