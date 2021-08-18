المصرى زياد على يتوج بجائزة الإنجازات القانونية الإفريقية

جدة - نرمين السيد - قرر اتحاد طلاب القانون الأفارقة ومقره غانا، منح جائزته السنوية، والتى تعرف باسم "جائزة الإنجازات القانونية الإفريقية" للشاب المصرى، زياد على، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "THE LAW" المصرية والتى تعمل بمجال دعم مجتمع القانون، وتنشط تطوعيا لتعزيز التحول الرقمى فى مؤسسات القضاء.





و"اتحاد طلاب القانون الأفارقة FEDERATION OF AFRICAN LAW STUDENTS"، هو مؤسسة مستقلة غير حزبية (مقرها غانا) تعمل على تعزيز الروابط بين طلاب القانون عبر القارة، ويعقد الاتحاد مؤتمره السنوى المنتظر فى الثانى من سبتمبر المقبل فى مدينة أكرا، بحضور ممثلى نحو 280 من كليات القانون فى القارة الإفريقية.

وفى حيثيات منح الجائزة للشاب المصرى زياد على، وهو خريج كلية الحقوق (قسم اللغة الإنجليزية) بجامعة عين شمس عام 2015، قال الاتحاد، فى بيانه، إن "المتابعة الدقيقة للسجل المهنى لزياد على، فى مجال القانون، ومبادراته الاستثنائية، أكدت توافقه مع كل ما نعمل على تحقيقه".

وأشار "اتحاد طلاب القانون الأفارقة" إلى أن موضوع مؤتمره السنوى لهذا العام هو: "تغيير مشهد ممارسة القانون فى مرحلة ما بعد التعليم"، منوها إلى أن اختيار الشاب المصرى يأتى لدوره فى تأسيس "THE LAW" فى عام 2014 بين طلاب القانون بالجامعة بهدف "خلق تأثير غير مسبوق فى مجتمع القانون".

وقال زياد على، إن "التكريم الأفريقى من مؤسسة طلابية واعدة مثل (اتحاد طلاب القانون الأفارقة) إشارة مهمة لحجم المتابعة من أشقائنا بالقارة لما يجرى فى مجامع القانون المصرى، الأمر الذى يلقى بالتبعية بمسؤوليات أكبر، ليس فقط على بشكل شخصى، ولكن على المعنيين بمجتمع القانون لزيادة الاهتمام وتكثيف العمل بمجتمع القانون الإفريقى".

وأضاف على: "أعتقد أنه من الضرورى أن تسعى مصر كدولة ممثلة فى مؤسساتها الرسمية إلى وضع استراتيجية لتعزيز آليات التحول الرقمى القضائى فى قارتنا العريقة، وذلك برامج التدريب والدعم للمنصات الإلكترونية الحكومية الأفريقية، وهو ما يصب فى ترسيخ واستعادة ريادتنا، ودفع نمو وتطور الدول الشقيقة وتبادل المنفعة".

وكانت "مركز دراسات القانون والمستقبل" التابع لمؤسسة THE LAW، بدأ، قبل شهرين، العمل عبر بالشراكة التطوعية مع "وزارة العدل" المصرية، على تنظيم برنامج للتعريف بمشروع "التحول الرقمى القضائى"، عبر آليات وجلسات نقاش موسعة ومتواصلة.