الأكبر فى تاريخها.. رصف 109 من الشوارع والمناطق بأحياء السويس

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ خلال مؤتمر صحفى، إن هذه الخطة تعد الأكبر فى تاريخ السويس فى مجال رصف الطرق والتى ستشمل عدد كبير من الشوارع الحيوية على مستوى الأحياء الخمسة وسوف تعطى سيولة وسهولة الحركة بشوارع السويس خلال الفترة القادمة وتساهم فى عملية التنمية على أرض المدينة.

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