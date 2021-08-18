صور.. تفاصيل لقاء رئيس المخابرات العامة وأبو مازن وبينيت

جدة - نرمين السيد - والتقى رئيس جهاز المخابرات العامة، بالرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، وتم استعراض آخر المستجدات فى الأراضى الفلسطينية، وثمن أبو مازن الجهود المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الشعب الفلسطينى. كما التقى كامل، رئيس الوزراء الإسرائيلى، نفتالى بينيت، ومستشاره للأمن القومى، وتم خلال اللقاء بحث الجهود المصرية لدفع عملية السلام وإجراءات الحفاظ على التهدئة بجميع الأراضى الفلسطينية، إضافة إلى بحث آخر مستجدات العلاقات المصرية الإسرائيلية.

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