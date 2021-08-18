محمد هنيدي لطلاب الثانوية العامة «متخليش حد يحطلك مقياس للنجاح»

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دوت الخليج يرصد رسالة محمد هنيدي لطلاب الثانوية العامة

كتب هنيدي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، موجها رسالة للطلاب المقبلين على الجامعات قائلا: “نتكلم جد .. ماتخليش حد يحطلك مقياس للنجاح في حياتك .. النجاح ممكن يكون بمجموع كبير في كلية وممكن تعمله من غير المجموع ده برده .. النجاح مش بالفلوس .. ولا بصور انستجرام اللي ظاهر فيها انك سعيد وبتصيف كل اسبوع في مكان شكل .. ولا انك عندك فولورز او قناة يوتيوب كبيرة .. النجاح ملهوش مقياس لكل الناس .. انت ممكن تكون شغال شغلة بسيطة بس سعيد وراضي وناجح فيها”.

وتابع هنيدي: “فكرة ان ناس حصرت النجاح في اشكال معينة وانك تقتنع بإن ده هو النجاح .. ده اللي هيخيلك عمرك ما هتبقى سعيد، النجاح هو انك تحقق اللي انت عايزه حسب قدراتك وعقلك ودماغك .. مش انك تحقق اللي الناس عايزاه وشايفاه نجاح، النجاح انك توصل لسعادة ورضا سواء انت بقى ملياردير او اللي جاي على قد اللي رايح، اوعى تحصر فكرة النجاح والسعادة في الفلوس أو في الشهرة ولايكات فيسبوك وانستجرام ومشاهدات يوتيوب، لإنك كدة عمرك ما هتبقى سعيد”.

هنيدي يكشف حكايته مع نتيجة الثانوية العامة

وكان قد كشف الفنان محمد هنيدي عن حكايته مع الثانوية العاملة اذ قال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،: “اتذكر جيدًا أيام الثانوية العامة.. كانت عادة اتصال الوزير بالمتفوقين قد بدأت للتو، وكنت واثقًا البتة من تفوقي في الامتحانات، كان والدي منبهر دائمًا بي، فبعد كل امتحان كنت أوكد له حصولي على الدرجة النهائية، وكان يفتخر بي وبذكائي، قائلا لأصدقائه محمد زكي جدًا، ده بيقفل الامتحانات وهو مابيفتحش كتاب”.

وتابع هنيدي معربا عن صدمته بالنتيجة: “ في يوم ما قبل النتيجة جلست بجانب التليفون، انتظر اتصال الوزير ليخبرني بالخبر السعيد، وهو يقول طلعت أول جمهورية يا محمد مبروك، وبعد ساعات أتي الأتصال وإذا بمعتز صديقي قائلا جبتلك النتيجة من الكنترول، الحق اهرب يا محمد جبت ٥١٪ وملحق في العربي”.