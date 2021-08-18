/646007/الشوط-الأول-التعادل-الإيجابي-يسيطرعلي-لقاء-المحلة-والإنتاج

انتهي الشوط الأول بين فريقي غزل المحلة والإنتاج الحربي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء علي ستاد المحلة، في الجولة الـ 31 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد موقع دوت الخليج إحصائيات الشوط الأول بين الفريقين:

لم ينتظر الفريقين مرحلة جس النبض حيث ضغط فريق الإنتاج في الربع ساعة الأولى من المباراة، ونجح عن طريق الضغط من إرباك دفاعات المحلة، وأحرز "معتز محب" لاعب المحلة هدف في مرماه في الدقيقة 14، ولم ينتظر الفريق المساوي كثيرًا حتي يعدل النتيجة، حيث تمكن "عبدالقادر يحيي" من التعادل في د 23.

أعلن خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، تشكيل الفريق لخوض مباراة الإنتاج الحربي بالجولة الـ 31 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها في السابعة من مساء اليوم، علي ستاد غزل المحلة.

خالد عيد يعلن تشكيل المحلة لمواجهة الإنتاج

وجاء التشكيل كالتالي:

عمرو شعبان - محمد فتح الله - محمود علاء - هشام عادل - أشرف سيد - معتز كاجو - أحمد عادل - أحمد عيد - أحمد النادي - عبده يحيى - عبدالرحمن عاطف. دكة البدلاء : خالد كساب - إسلام فؤاد - فتحي مبروك - خالد الأخميمي - محمد البشبيشي - أحمد الشيخ - بسام ماهر - محمد غلوش - محمد عبدالقادر.

وكان المدير الفني للمحلة، قد أعلن سابقًا قائمة الفريق لخوض هذا اللقاء وضمت كل من:

عمرو شعبان، ومحمد البشبيشي، ومحمد فتح الله، ومحمود علاء، وهشام بلحة، واشرف سيد، وخالد كساب، وإسلام فؤاد، وفتحي مبروك، وخالد الاخميمي، وأحمد الشيخ، وحموشة، ومعتز محب، وبسام ماهر، وأحمد عادل، وأحمد عيد، ومحمد غلوش، ومحمد كارم، وعبدالرحمن عاطف، ومحمد عبدالقادر، وأحمد النادري، وعبده يحيي.

ويحتل فريق المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة جمعهم خلال ثلاثين لقاء، ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الأخير في بطولة الدوري المصري برصيد 23 نقطة، ويعد المرشح الأقوي للهبوط للقسم الثاني الموسم المقبل.