/646006/لاعبين-الزمالك-السابقين-يؤزران-الفريق-في-التدريب-قبل-لقاء-سيراميكا

حرص الثنائي خالد الغندور ونادر السيد لاعبا الزمالك السابقين على التواجد في مران اليوم الأربعاء لمؤازرة اللاعبين قبل لقاء سيراميكا.

وقدم الثنائي التهنئة للاعبين والجهاز الفني بعد الأداء الجيد الذي قدمه الفريق أمام وادي دجلة أمس والفوز بهدف دون رد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمنى الثنائي استمرار سلسلة النتائج الإيجابية والتتويج بلقب الدوري الممتاز لإسعاد جماهير الفريق.

فقرة تأهلية لمستبعدي الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية خاصة للاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة وادي دجلة أمس.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات الجري حول الملعب وبعدها خاض اللاعبون لتدريبات بالكرة وبدون الكرة تحت إشراف أحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال.

وحرص كارتيرون على متابعة المران وتوجيه التعليمات للاعبين.

نتيجة مباراة الزمالك ودجلة

حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره فريق وادي دجلة بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز، وانطلق صاقرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الدفاع الجوي.

تشكيل الزمالك أمام دجلة:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم امام

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى

في خط الهجوم: مروان حمدي

وبتلك النتيجة انفرد نادي الزمالك بصدارة الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة من 31 مباراة.

تاريخ مواجهات الزمالك ودجلة

تقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره فريق وادي دجلة، في 22 لقاء سابق في كل المسابقات، فاز الفارس الأبيض في 12 مباراة، وتعادل في 10 مباريات ولم يخسر أي مباراة.

حيث تقابل الفريقين في بطولة كأس مصر 3 مرات، حقق الزمالك الفوز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة حسمت بركلات الترجيح، وفي الدوري تقابلا 19 مرة فاز في 10 مباريات وتعادل في 9 مباريات.