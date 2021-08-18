/646005/تقارير-صحفية-إقتراب-الاتحاد-السعودي-من-حسم-صفقة-مهاجم-النصر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تطور مثير في مستقبل المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر، في ظل الأنباء التي ربطته بالرحيل إلى صفوف اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان شقيق حمدالله ووكيله السابق قد نشر صورة على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور “إنستجرام” ووجه رسالة للمهاجم المغربي قال خلالها: “حان الوقت لتجربة جديدة ونجاح جديد بالتوفيق أخي”.

كلمات شقيق ووكيل حمدالله أثارت جدلاً كبيرًا وتساؤولات عدة بين الجماهير، فيما يخص مستقبل اللاعب خلال الفترة المُقبلة.

إقتراب حمد الله من الاتحاد

وأكدت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن حمدالله قد تعاقد مع أحد الوكلاء الجدد منذ أكثر من شهر وترك أخيه.

وأكد برنامج “الحصاد الرياضي” أن المهاجم المغربي طلب الانتقال إلى صفوف الاتحاد خلال الميركاتو الجاري، لكن إدارة النصر طلبت وصول عرض رسمي.

ومن جانبه، أصدر وليد المهيدب، مدير المركز الإعلامي بنادي النصر، بيانًا عاجلًا، ينفي فيه رحيل حمد الله، أو تقدمه بأي طلب للانتقال إلى الاتحاد، متوعدًا أي نادٍ يتفاوض مع اللاعب، الذي لم يدخل الفترة الحرة من عقده.

ويدخل حمدالله الفترة الحرة في عقده مع النادي النصراوي، خلال شهر يناير المُقبل، إذ ينتهي عقده في صيف عام 2022.

أزمة الاتحاد مع بيليتش

تولي الكرواتي بيليتش القيادة الفنية للإتحاد منذ عامين، بعد تدخل المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للأصفر، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز، لكنه لم يمضي كثيرًا حيث تمت إقالته بعد 16 مباراة فقط من قيادته، وذلك بعد النتائج المخيبة للآمال حيث جمع الكرواتي 14 نقطة فقط من 3 انتصارات وخمسة تعادلات، مقابل ثماني هزائم.

وأعلنت إدارة الفريق السعودي عن توصلها لإتفاق مع بيليتش، بتسوية مستحقاته البالغة 56 مليون ريال سعودي، يحصل عليهم خلال شهريين من الآن.

وسعى الفريق السعودي لحل الأزمة من أجل الحصول علي الرخصة الآسيوية، لمشاركة الفريق في دوري أبطال أسيا العام المقبل، بعد تمكن الفريق الأصفر من الحصول علي المركز الثالث من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفيين.

الرخصة الأسيوية

وكانت لجنة التراخيص برابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلنت العام الماضي عن حصول فرق( الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الشباب، التعاون، الفتح، الفيحاء) علي الرخصة الآسيوية.

فيما قررت اللجنة عدم منح فرق (الرائد، الاتفاق، أبها، ضمك، الاتحاد، الحزم، العدالة) الرخصة الآسيوية، ويعتبر من أبرز أسباب عدم حصول فريق الاتحاد علي الرخصة، هو عدم تسوية مستحقات مدربه السابق.