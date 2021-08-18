/646004/وفاة-والدة-الفنان-ضياء-عبد-الخالق-وهذه-تفاصيل-الجنازة

كشف الفنان ضياء عبد الخالق عن رحيل والدته ظهر اليوم الأربعاء وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، ومن المقرر تشييع جثمانها ودفنها فى مقابر الأسرة بمنطقة البساتين.

دوت الخليج يرصد وفاة والدة الفنان ضياء عبد الخالق

وكتب ضياء عبد الخالق في عبر الفيس بوك: “أمي في ذمة الله دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة”، وترك ضياء عبد الخالق بروفات مسرحية «زقاق المدق» من أجل تشييع جثمان والدته على أن يعود مرة أخرى لاستكمال البروفات بعد فترة الحداد.

معلومات حول مسرحية زقاق المدق

يعد «زقاق المدق» عمل مسرحي ضخم يجهز له المخرج عادل عبده منذ حوالي ثلاث سنوات مع فريق عمل كبير مكون من الشاعر محمد الصواف الذي حول الرواية لعمل مسرحي فهو صاحب الرؤية الدرامية ويكتب أشعار العمل، كما يقوم بتصميم الديكورات المهندس محمد الغرباوي والأزياء للدكتورة مروة عوده والألحان لمحمد محيي والتوزيع الموسيقي لديفيد داوود.

ضياء عبد الخالق يتألق في دراما رمضان 2021

وشارك ضياء عبد الخالق في رمضان المنقضي من خلال مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، هبة مجدى، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، تارا عماد، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

كما شارك في مسلسل "الاختيار" الجزء الأول بدور التكفيرى أبو عبد الله، واستكمل الشخصية كضيف شرف في الجزء الثانى الذى عرض في شهر رمضان الماضى وقام ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكى واياد نصار وبشرى وانجى المقدم وأسماء أبو اليزيد وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.

وشارك ضياء عبد الخالق في الموسم الأول من مسلسل زى القمر الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وشهد عرض حكايات ست الهوانم بطولة ليلى علوي.