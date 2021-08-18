/646002/زعيم-الأغلبية-ينعي-إبنة-النائب-مجدي-عاشور

تقدم المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بخالص العزاء والمواساة إلى النائب مجدي عاشور، في وفاة المغفور لها بإذن الله عز وجل، ابنته الكريمة.

دوت الخليج يرصد نعي زعيم الاغلبية لابنة النائب مجدي عاشور نعي وأضاف المهندس أشرف رشاد فى برقية العزاء،” نتضرع إلى الله بقلوب خاشعة ونسأل منه عز وجل أن يرحم الفقيدة الكريمة، وأن يغفرلها ويحسن إليها، ويجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، وأن يزرع في قلوب الأسرة الكريمة الرضا بقضائه وقدره، وأن يلهمهم الصبر والسلوان. وأختتم “نسألكم قراءة الفاتحة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”. هذا وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون زعيم الأغلبية النائب اشرف رشاد الشريف النائب الاول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام بشأن تغليظ عقوبة التحرش الجنسي والتي اقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتولار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاج الاول للفصل التشريعي الثاني.

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