/646001/تعرف-على-موعد-انتظام-أيمن-أشرف-في-تدريبات-الأهلي-الجماعية

قال أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأهلي، إن أيمن أشرف مدافع الفريق سوف ينتظم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي غدا الخميس، بعد جلسة الاستشفاء التي خضع لها اليوم في الجيم، ومن ثم سيكون جاهزاً لمباراة المصري المقبلة، وفقاً لرؤية الجهاز الفني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد أبو عبلة أن أيمن أشرف تعرض لكدمة قوية في عضلة السمانة كانت سببًا في استبداله أمام طلائع الجيش أمس، حتى لا تتفاقم شكواه من الإصابة. واكتفي أيمن أشرف بأداء جلسة تدريبات استشفائية وجلسة علاج طبيعي في الجيم، على هامش مران الأهلي الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية، شهدت مشاركة جميع اللاعبين الذين شاركوا في جزء من مباراة الطلائع وكذلك الغائبين عنها، حيث قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات ضمن فقرات التقسيمة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام فريق المصري، في التاسعة مساء بعد غد الجمعة، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

ويتبقى للأهلي ثلاث مواجهات في بطولة الدوري الممتاز، حيث يلتقي مع المصري في الإسكندرية بعد غد الجمعة، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

وشارك لاعبو الأهلي في فقرات بدنية متنوعة قبل انطلاق المران استمرت لمدة ٣٠ دقيقة، تحت قيادة كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

وبعد ذلك خاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية ضمن فقرات المران الجماعي، بمشاركة جميع اللاعبين الذين شاركوا في جزء من مباراة الطلائع، وكذلك الغائبين عن المباراة، حيث قسم الجهاز الفني اللاعبين إلى ثلاث مجموعات ضمن فقرات التقسيمة.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام فريق المصري ضمن منافسات الجولة 32 للدوري الممتاز.

وقبل انطلاق مران الأهلي اجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين والجهاز المعاون قرابة 15 دقيقة، تحدث خلالها عن سلبيات وإيجابيات المباراة الماضية أمام طلائع الجيش.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة المصري في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في التاسعة مساء بعد غد الجمعة بملعب الإسكندرية.

يذكر أن الأهلي يتبقى له ثلاث مباريات في بطولة الدوري الممتاز، حيث يلتقي مع المصري في الإسكندرية يوم الجمعة المقبل في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.