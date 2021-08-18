/645995/طبيب-الأهلي-يكشف-موقف-وليد-سليمان-من-مباراة-المصري

كشف أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف وليد سليمان من مباراة المصري المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب تعافى نهائياً، وأصبح يشارك في التدريبات الجماعية للفريق منذ عدة أيام، ولكن الجهاز الفني فضل عدم الدفع به إلا بعد مرور فترة على مشاركته في التدريبات الجماعية حرصا على سلامته.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح أبو عبلة أن وليد سليمان بات جاهزاً طبياً لمباراة الأهلي المقبلة أمام المصري، وذلك في ضوء الرؤية الفني لبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وواصل وليد سليمان مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعد تعافيه نهائيًّا من آلام العضلة الخلفية.

وكان وليد سليمان قد غاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الماضية بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.

واستأنف الأهلي تدريباته دون راحة على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز المقبلة أمام فريق المصري.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على عقد اجتماع مع اللاعبين والجهاز المعاون لمدة 15 دقيقة قبل انطلاق المران.

وخاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية ضمن فقرات المران الجماعي الذي أقيم اليوم، وشهدت مشاركة جميع اللاعبين الغائبين عن مباراة طلائع الجيش، وكذلك اللاعبين الذين شاركوا في جزء من المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء بعد غد الجمعة على ملعب الإسكندرية.

واستأنف الأهلي تدريباته دون راحة عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المصري المقبلة، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين والجهاز المعاون لمدة 15 دقيقة قبل انطلاق المران.

وبعد ذلك خاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية شهدت مشاركة جميع اللاعبين الذين شاركوا في جزء من مباراة طلائع الجيش وكذلك الغائبين عنها.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الإسكندرية.

ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع المصري في الإسكندرية بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الإسكندرية.

ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع المصري في الإسكندرية يوم الجمعة‏‏ المقبل في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.