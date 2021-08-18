/645993/تقسيمة-قوية-للزمالك-وتدريبات-تأهلية-للمستبعدين

قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعبين إلى مجموعتين خلال مران اليوم الأربعاء، وخاضت كل مجموعة تدريبات فنية تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

وحرص الثنائي على توجيه التعليمات للاعبين خلال المران.

فقرة تأهلية لمستبعدي الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية خاصة للاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة وادي دجلة أمس.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات الجري حول الملعب وبعدها خاض اللاعبون لتدريبات بالكرة وبدون الكرة تحت إشراف أحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال.

وحرص كارتيرون على متابعة المران وتوجيه التعليمات للاعبين.

نتيجة مباراة الزمالك ودجلة

حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره فريق وادي دجلة بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز، وانطلق صاقرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الدفاع الجوي.

تشكيل الزمالك أمام دجلة:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم امام

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى

في خط الهجوم: مروان حمدي

وبتلك النتيجة انفرد نادي الزمالك بصدارة الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة من 31 مباراة.

تقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره فريق وادي دجلة، في 22 لقاء سابق في كل المسابقات، فاز الفارس الأبيض في 12 مباراة، وتعادل في 10 مباريات ولم يخسر أي مباراة.

حيث تقابل الفريقين في بطولة كأس مصر 3 مرات، حقق الزمالك الفوز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة حسمت بركلات الترجيح، وفي الدوري تقابلا 19 مرة فاز في 10 مباريات وتعادل في 9 مباريات.

أحرز لاعبو الزمالك في شباك وادي دجلة في كل المسابقات 34 هدف، وتلقت شباكهم 13 هدف.

واللقاء الأول بين الزمالك ووادي دجلة كان في 24 ديسمبر 2010 بالجولة 14 موسم 2010-2011 وفاز الزمالك بهدفي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسن مصطفى، بينما انتهت المباراة الأخيرة بين الطرفين بالتعادل السلبي في الدور الأول لهذا الموسم.