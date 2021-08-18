رئيس بوروندى يبدى اعتزازه بالعلاقة الأخوية المتميزة التى تربطه بالسيسى

جدة - نرمين السيد - استقبل ايفارست ندايشيمى رئيس جمهورية بوروندى، اليوم، السفير ياسر العطوى، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندى، حيث نقل السفير المصرى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وأطيب تمنياته لشقيقه الرئيس "ندايشيمى"، فضلاً عن التأكيد على استمرار الاهتمام بتنمية وتوثيق الروابط والعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.





كما جرى خلال اللقاء، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، استعراض شامل للعلاقات الثنائية وسبل مواصلة تعزيزها فى مختلف المجالات، حيث قدم السفير المصرى عرضاً تفصيلياً لمجمل ما تم من خطوات تنفيذية مصرية داعمة للجانب البوروندى فى مختلف المجالات منذ زيارة الرئيس البوروندى الناجحة إلى مصر فى شهر مارس الماضى، مؤكداً على استمرار الاهتمام المصرى بالتواصل الفاعل مع الجانب البوروندى والدفع بالمزيد من الإسهامات المصرية فى مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية الداعمة للتنمية فى بوروندى الشقيقة. من جانبه، طلب الرئيس ندايشيمى نقل خالص وأصدق تحياته لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، مُبدياً اعتزازه الكبير بالعلاقة الأخوية المتميزة التى تربطه بالرئيس، كما ثمن عالياً الحرص المصرى الملموس على دعم الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن البوروندى، مشيدًا بمستوى العلاقات الاستراتيجية والمتطورة بوتيرة متسارعة وملحوظة بين البلدين الشقيقين.

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