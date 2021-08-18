عاجل.. الرئيس يوجه بإنشاء مدينة العدالة فى العاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة المخطط الإنشائى لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن تطوير منظومة التقاضى وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير منظومة الشهر العقارى.

ووجه الرئيس بأن يكون موقع مدينة العدالة فى محيط كل من الحى الحكومى والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية فى الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، فى نطاق جغرافى واحد ترسيخا لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

كما اطلع الرئيس على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضى، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، فضلاً عن الاطلاع على تجربة إنشاء مبانى جديدة للمحاكم، كمحكمة شمال دمنهور الابتدائية التى تم إنشاؤها بنظام المبانى سابقة التجهيز، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائى والتقنى الذى تم فى مقار المحاكم.

كما تم استعراض ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأن عمل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة، إلى جانب ضوابط التعيينات فى الجهات والهيئات القضائية، فضلاً عن عرض جهود استكمال تعميم نظام ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية عن بعد فى محاكم الاستئناف، وذلك بعد أن تم الانتهاء منه فى المحاكم الابتدائية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير العدل عرض كذلك جهود تطوير منظومة الشهر العقارى، حيث وجه الرئيس بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقارى والوثائق التى تصدر عنه، نظراً لأهميته ولتعامله اليومى مع جميع فئات المواطنين على مستوى الجمهورية، موجها كذلك بتوسيع نطاق خدمات التوثيق المميز والسريع، وكذا مضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل فى المحافظات، ولتتكامل تلك الجهود أيضاً فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، خاصةً فى قطاع الخدمات المدنية.