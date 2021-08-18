/645994/محمد-عبد-المنصف-خط-أحمر-لقاء-الخميسي-تهاجم-منتقدي-زوجها

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على الرد على منتقدي زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادى دجلة متوعدة لكل من وجه له الإأسائته سيتم الرد عليه من خلال القانون.

دوت الخليج يرصد مهاجة لقاء الخميسي لمنتقدي زوجها

نشرت لقاء الخميسي صورة زوجها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وعقلت عليه، قائلة: “محمد عبد المنصف خط أحمر.. أي حد تسول له نفسه أنه يتعدى حدوده بالألفاظ النابية أو التلميح بالحروف.. القانون واقفله بالمرصاد، خلاص زمن قلة الأدب والتعدي انتهى، بقى عندنا قانون يحمي الجميع من أي تعدٍ.. السجن والغرامة”.

وتابعت موجهة رسالة لمسئ زوجها: “ رسالة لمسيء الأدب والمتعديين، يا ريت نشوف نجاحاتكم المبهرة، ومستقبلكم المشرق، اتعلموا من أوسه العزيمة والإرادة والإصرار والقوة والتحمل، يمكن في يوم تنفعوا نفسكم والبلد”.

لقاء الخميسي تهاجم إحدى المتابعات بسبب الحجاب

خرجت الفنانة المصرية لقاء الخميسي لترد على إحدى السيدات المدعوة بهالة والتي هاجمت الغير محجبات والمطلقات بالإضافة إلى المدخنات، مؤكدة على أنها ستمنع نجلها إذا خطر على باله الزواج بمثلهن.

وأعادت الخميسي نشر البوست الخاص بهالة عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه منتقدة تصرف تلك السيدة: "يا أستاذة هالة، يومك جميل إن شاء الله.. للأسف الشديد أنا سمحت لنفسي أخد البوست بتاع حضرتك من غير استئذان ودا مش صح، بس عشان أقول لحضرتك كلمتين ياريت تقريهم كويس".

وأضافت الخميسي: "مش من حقك حضرتك تاخدي صور ناس وتحطيها عند حضرتك، وتذميهم وتدخلي في اختياراتهم لحياتهم، ومش من حقك أصلا تختاري لولادك لأن ليهم الحق في الاختيار، ومش من حقك تحكمي على أخلاق الناس وحياتهم، لإنك مش واصي ولا ولي، فياريت حضرتك تخليكي في نفسك، وتطوري من نفسك وتغضي البصر لو مش عاجبك الصور".

واختتمت لقاء حديثها قائلة: "دعي الخلق للخالق، كل حي أدرى بحياته واختياراته وعليكِ احترامه والتزام الصمت شكرًا ويوم سعيد".

لقاء الخميسي تتألق في دراما رمضان 2021

من ناحية أخرى شاركت لقاء الخميسي في مسلسل «ضد الكسر»، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، وهو من بطولة نيللي كريم، مصطفى درويش، محمد فراج، تارا عماد، حمزة العيلي، وسيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد وإنتاج "العدل جروب".