النائبة غادة عجمي لـ دوت الخليج : نسبة نجاح الثانوية العامة هي نتيجة رؤية جديدة لمنظومة التعليم

/645991/النائبة-غادة-عجمي-لـ-تحيا-مصر--نسبة-نجاح-الثانوية-العامة-هي-نتيجة-رؤية-جديدة-لمنظومة-التعليم

قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، إن نسبة نجاح الثانوية العامة والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأنها (74%) هي نتيجة رؤية جديدة واختلاف المجاميع، مشيرة إلى أن نسب دخول الطلاب للجامعات ستختلف.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة غادة عجمي بشأن نتائج امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة

وأضافت عجمي، في تصريح خاص "لتحيا مصر" أن امتحان الثانوية العامة كان تقدير حقيقي لجهد الطلاب اعتماداً على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موجهه التهنئة للدكتور طارق شوقي، لنجاحه في خطة التعليم وتطويرها لتحويل مسار الطالب إلى الفاهم المخترع المستوعب للمنهج بدلًا من حافظ بدون فهم أو وعي. .

الثانوية العامة

وأشارت عضو مجلس النواب ، إلى أن هذا النظام الجديد لا يعارض الكثير من طلاب الثانوية العامة الذين بذلوا مجهود كبير على مستوي فهم التعليم، مؤكدة أن من حق الدولة أن تقوم بعملية تطوير يتواكب مع العالمية والشهادات الدولية.

وتابعت قائلة: "نبارك لكل من استوعب هذه المنظومة ونجاح أبناءنا، ونتمني لهم مستقبل مشرق، وتعليم جديد ، وجمهورية جديدة ومستقبل أفضل يتواكب مع العصر العالمي".