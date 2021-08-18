/645985/خالد-عيد-يعلن-تشكيل-المحلة-لخوض-الإنتاج-بالدوري

أعلن خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، تشكيل الفريق لخوض مباراة الإنتاج الحربي بالجولة الـ 31 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها في السابعة من مساء اليوم، علي ستاد غزل المحلة.

وجاء التشكيل كالتالي:

عمرو شعبان - محمد فتح الله - محمود علاء - هشام عادل - أشرف سيد - معتز كاجو - أحمد عادل - أحمد عيد - أحمد النادي - عبده يحيى - عبدالرحمن عاطف. دكة البدلاء : خالد كساب - إسلام فؤاد - فتحي مبروك - خالد الأخميمي - محمد البشبيشي - أحمد الشيخ - بسام ماهر - محمد غلوش - محمد عبدالقادر.

وكان المدير الفني للمحلة، قد أعلن سابقًا قائمة الفريق لخوض هذا اللقاء وضمت كل من:

عمرو شعبان، ومحمد البشبيشي، ومحمد فتح الله، ومحمود علاء، وهشام بلحة، واشرف سيد، وخالد كساب، وإسلام فؤاد، وفتحي مبروك، وخالد الاخميمي، وأحمد الشيخ، وحموشة، ومعتز محب، وبسام ماهر، وأحمد عادل، وأحمد عيد، ومحمد غلوش، ومحمد كارم، وعبدالرحمن عاطف، ومحمد عبدالقادر، وأحمد النادري، وعبده يحيي.

ويحتل فريق المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة جمعهم خلال ثلاثين لقاء، ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الأخير في بطولة الدوري المصري برصيد 23 نقطة، ويعد المرشح الأقوي للهبوط للقسم الثاني الموسم المقبل

هيثم شعبان يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة المحلة بالدوري

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: - ضياء قنديل - عبد الله محمود - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد مسعد - كوامي بونسو- وينفول كوبينا - محمود نبيل.

خط الهجوم: أحمد غنيم.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة معوض - وليد عبد المنعم - شادي حسين - رجب بكار - ميدو جابر - مصطفى ميسي - عاشور الأدهم - أحمد محسن - رجب عمران.

ويدخل فريق سيراميكا اللقاء في المركز الحادي عشر، برصيد 36 نقطة، بينما يحتل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.