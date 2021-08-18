/645990/ممنوع-دخول-الرجال-حسن-شاكوش-يسير-على-خطى-بيكا-في-حفله-بالساحل

عاد الفنان حسن شاكوش لإثارة الجدل حول حفله المقرر إقامته بأحد شواطئ مدينة الساحل الشمالي، والذي وضع في قائمة شروطة عدم حضور الرجال مافوق الـ5 سنوات كما فعل حمو بيكا بحفله الأخير.

دوت الخليج يرصد شروط حفل حسن شاكوش بالساحل الشمالي

يقام حفل حسن شاكوش في أحد الشواطئ المخصصة للسيدات بالساحل الشمالي والتي أتت شروطها على النحو الأتي: “عدم دخول الذكور أكثر من خمس سنوات، وبالنسبة للفتيات يُتم حجز تذكرة كاملة مع بداية السابعة من عمرهن، حيث يرفع الشاطئ شعار للسيدات فقط.”.

ومن المقرر أن يقام حفل حسن شاكوش يوم 21 أغسطس الجاري، بسعر 450 جنيهًا للفرد الواحد، والأطفال تحت سن الخمس سنوات لا يُدفع لهم تذكرة.

إلغاء حفل حمو بيكا أمس بالساحل الشمالي

الجدير بالذكر، أنه ألغت إدارة الشاطئ المخصص للسيدات حفل مطرب المهرجانات الشعبية الفنان حمو بيكا الذي كان من المقرر أن يقام اليوم السبت الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد إثارة العديد من الجدل حوله بسبب منع الرجال من حضور الحفل.

وأتى قرار إلغاء حفل حمو بيكا بسبب قرار من نقابة المهن الموسيقية بشأن منع بيكا و4 آخرين من مؤدي المهرجانات من إقامة حفلات لحين تصحيح أوضاعهم وإجتيازهم إختبارات عضوية النقابة، وتم اقتصار الحفل على فقرة استعراضية للراقصة البرازيلية لورديانا.

واتت شروط الحفله الجديد والمخصصة للشاطيء عدم دخول الرجال والإقتصار على السيدات فقط، فضلا عن ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لحضور الحفل مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

حقيقة ارتباط حسن شاكوش بمي حلمي

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة في الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بارتباط مذيعة الراديو مي حلمي بمطرب المهرجان الفنان حسن شاكوش بعدما رصدت احدى كاميرات المطاعم صورة لهما ممسكان اليدين، ونفت الاعلامية مي حلمي حقيقة ارتباطها بحسن شاكوش من خلال خاصية استوري عبر موقع تبادل الصور والفيدويها انستجرام، اذ كتبت معربة عن استيائها: “خلصتوا أخبار.. الأسبوع الجاي عندي إعلان مع حد من زمايلي بردو هصحى من النوم الاقيكم خاطبني ليه، وما زلت عند كلامي لما أحب أقول هو مين هقول”.

وتابعت حلمي: "ده قراري، يرجعلي بعد إذنكم، بس مش كل ما حد يتصور معايا ولا أعمل إعلان ولا أشوف زمايلي ولا ولا يبقى مرتبطين، نهدي بقى الأخبار وإشاعات بقالكم اسبوعين مش مريحين مش فاهمة ليه، هو انا قاعدة في بيتكم، وعاوزين تخلصوا مني”