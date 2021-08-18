/645989/وفد-تنسيقية-شباب-الأحزاب-يدعم-مبادرة-مصر-بكم-أجمل-لذوي-الهمم-بمحافظة-بورسعيد

في إطار تفعيل بروتوكول التعاون مع القوي العاملة ..

تفقد وفد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة "مصر بكم أجمل" لذوي الهمم بمحافظ بورسعيد، والتي أقيمت بمديرية القوى العاملة ببورسعيد، وذلك رفقة المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وعضو مجلس أمناء التنسيقية، والسيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل دعم التنسيقية لمبادرة مصر بكم أجمل

مبادرة مصر بكم أجمل

وتجول وفد التنسيقية، بمديرية القوى العاملة ببورسعيد، وتعرف على مراكز التدريب والخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة أعمال التطوير داخل المبنى.

حياة كريمة

وتندرج تلك مبادرة "مصر أجمل بكم" ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهدف لتوفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم، وتنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.

المقابلات الشخصية

يذكر أنه يتم إجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين فى التدريب والعمل وريادة الأعمال بالمحافظة، وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة من المصريين، إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، ويتم توعية الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وحقوقهم وواجباتهم، وأحكام السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل، فضلًا عن التدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نادر مصطفي، مرثا محروس، هدى عمار، أعضاء مجلس النواب، ومحمود تركي عضو مجلس الشيوخ، ومصطفي جبر وإسلام زيدان من أعضاء التنسيقية.