/645981/موسيماني-يجتمع-باللاعبين-قبل-انطلاق-التدريبات-تفاصيل

بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، حرص على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني للفريق قبل انطلاق المران، عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخلال الاجتماع الذي استغرق قرابة 15 دقيقة، حرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن الإيجابيات والسلبيات التي واجهت الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا مباراة طلائع الجيش الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وشدد موسيماني في حديثه مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق على ضرورة التركيز في المباريات المقبلة في الدوري، بداية من مباراة المصري مساء الجمعة المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الإسكندرية.

ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع المصري في الإسكندرية يوم الجمعة‏‏ المقبل في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

ويدخل الأهلي مباراة المصري ورصيده ٦٩ نقطة جمعها على مدى ٣١ جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي».

وتعادل في ٩ مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

وشهدت أحداث مثيرة حيث فقد الأهلي نقطتين ثمينتين أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب السويس الجديد، فيما نجح الزمالك في تحقيق الفوز أمام وادي دجلة العنيد والذي يصارع الهبوط رفي مباراة شهدت سيطرة زملكاوية على مجريات المباراة.

واصل النادي الأهلي خلال أحداث المباراة، في محاولات باغته من تسجيل الهدف الأول، ولكن دفاعات طلائع الجيش كانت بالمرصات لعرضيات الأهلي، وتمريرات أفشة في اللقاء، وجاءت اخطر فرص المباراة في الدقائق الأخيرة من رأسية قوية من مروان محسن.

قائمة الأهلى أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوى، على لطفى، حمزة علاء.

الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان بيكهام، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، ياسر إبراهيم.

الوسط: أليو ديانج، حمدى فتحى، محمد مجدى قفشة، أحمد نبيل كوكا، جونيور أجايى، محمود كهربا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: والتر بواليا، صلاح محسن، مروان محسن.