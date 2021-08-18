/645980/الاتحاد-السعودي-يقترب-من-حل-أزمة-مدربه-السابق-قبل-لقاء-الرجاء

إقتربت الأزمة التي عطلت فريق الإتحاد السعودي من الرخصة الآسيوية من الإنفراج، حيث أعلن الفريق السعودي من الوصول إلي حل مع مدرب الفريق السابق الكرواتي سلافن بيليتش.

وكان بيليتش تولي القيادة الفنية للإتحاد منذ عامين، بعد تدخل المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للأصفر، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز، لكنه لم يمضي كثيرًا حيث تمت إقالته بعد 16 مباراة فقط من قيادته، وذلك بعد النتائج المخيبة للآمال حيث جمع الكرواتي 14 نقطة فقط من 3 انتصارات وخمسة تعادلات، مقابل ثماني هزائم.

وأعلنت إدارة الفريق السعودي عن توصلها لإتفاق مع بيليتش، بتسوية مستحقاته البالغة 56 مليون ريال سعودي، يحصل عليهم خلال شهريين من الآن.

وسعى الفريق السعودي لحل الأزمة من أجل الحصول علي الرخصة الآسيوية، لمشاركة الفريق في دوري أبطال أسيا العام المقبل، بعد تمكن الفريق الأصفر من الحصول علي المركز الثالث من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفيين.

وكانت لجنة التراخيص برابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلنت العام الماضي عن حصول فرق( الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الشباب، التعاون، الفتح، الفيحاء) علي الرخصة الآسيوية.

فيما قررت اللجنة عدم منح فرق (الرائد، الاتفاق، أبها، ضمك، الاتحاد، الحزم، العدالة) الرخصة الآسيوية، ويعتبر من أبرز أسباب عدم حصول فريق الاتحاد علي الرخصة، هو عدم تسوية مستحقات مدربه السابق.

بـ مليون ريال.. تركي آل الشيخ يغري الاتحاد السعودي لحسم النهائي العربي

يلتقي فريق الاتحاد السعودي مع نظيره الرجاء الرياضي المغربي في نهائي كأس الأمير محمد السادس "البطولة العربية"، وذلك يوم السبت المقبل علي ملعب مولاي عبدالله بالرباط.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

موقف الرجاء المغربي من المواجهة:

يدخل الفريق المغربي المباراة وهو في مأزق، بعد الخسارة الثقيلة من فريق روما الإيطالي بخماسية نظيفة في المباراة الودية التي اقيمت بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن استعدادات الفريقين لبداية الموسم الكروي.

ويأمل فريق الرجاء في الظفر بمبارة النهائي لحل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق.

مشوار الفريقين في نصف النهائي:

تأهل فريق الرجاء وصل لمباراة النهائي بعد الفوز علي الإسماعيلي المصري بمجموع المباريتين (3/1)، حيث هزم الرجاء في الإسماعيلية بهدف نظيف، لكن تمكن من الفوز في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة.

وتمكن فريق إتحاد جدة السعودي من الفوز علي موطنه الشباب السعودي بمجموع المباريتين (4/3)، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق، قبل أن يتمكن إتحاد جدة من الفوز مبارة الإياب بهدفين مقابل هدف وحيد.