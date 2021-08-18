عبدالله جمعة: «لا تستمع لاي شخص يحاول احباطك»

وحرص رباعي الزمالك على خوض المباراة الترفيهية من أجل رفع الضغوط وإضفاء جو ترفيهي في صفوف الفريق في ظل ضغط المباريات وقوة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 73 نقطة.

الفريق الأول لكرة القدم

قام مباراة فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض، وفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وكان قد حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره فريق وادي دجلة بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز، وانطلق صاقرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الدفاع الجوي.

تشكيل الزمالك

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم امام

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى

في خط الهجوم: مروان حمدي

وبتلك النتيجة انفرد نادي الزمالك بصدارة الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة من 31 مباراة.

تقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره فريق وادي دجلة، في 22 لقاء سابق في كل المسابقات، فاز الفارس الأبيض في 12 مباراة، وتعادل في 10 مباريات ولم يخسر أي مباراة.

حيث تقابل الفريقين في بطولة كأس مصر 3 مرات، حقق الزمالك الفوز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة حسمت بركلات الترجيح، وفي الدوري تقابلا 19 مرة فاز في 10 مباريات وتعادل في 9 مباريات.

أحرز لاعبو الزمالك في شباك وادي دجلة في كل المسابقات 34 هدف، وتلقت شباكهم 13 هدف.