/645976/النائب-علاء-قريطم--مبادرة-100-اجراء- تساهم-في-اعطاء-دفعة-قوية-للصناعة-المصرية

أكد النائب علاء حمدي قريطم مجلس النواب، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التوسع في الصناعة المصرية بكل التخصصات والقطاعات، مشيدا بمبادرة خطوات تنفيذ 100اجراء التى أطلقتها، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أمام مجلس الوزراء بهدف دعم الأنشطة الصناعية وتحفيز قطاع الصناعة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب علاء قريطم بشأن التوسع فى الصناعة

التنمية الصناعية

وقال قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين،ان هذه الإجراءات سوف تساهم في إعطاء دفعة قوية للصناعة المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الانشطة الصناعية

وأشاد النائب علاء قريطم بالاجراءات إالمرتبطة بتعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومنها تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما عرضت الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، ومن بينها دراسة التوسع في إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة.

المشروعات الصناعية

وقال النائب،علاء قريطم ، ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من افتتاح مشروعات قومية صناعية شيء يدعو للفخر، مما يؤكد أن مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والاتجاه للتصدير، مشدداً على ضرورة تعميق الصناعات الوطنية مما يسهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الاقتصاد الوطني.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ودعا قريطم إلى ضرورة مواصله تفعيل اليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ( 2018/2020 ،بجانب ربط الخريطة الاستثمارية بالخريطة الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق دراسات جدوى تبرز العلاقة التشابكية بين الخريطتين . و تبني السياسات الداعمة للصناعات الناشئة وحماية الصناعات الوطنية من الممارسات غير العادلة للواردات.

كانت وزيرة التجارة والصناعة قد أكدت أن الإجراءات التنفيذية المقترحة لتحفيز الصناعة تتضمن كذلك إجراءات مرتبطة بدعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بالتصدير، ومن بينها توجيه مكاتب التمثيل التجاري بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لتطوير دراسات السوق وتوفير الفرص التصديرية المتاحة وبخاصة مع دول الاتفاقات التجارية، وزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يسهم في تيسير عمليات التصدير، بالإضافة إلى إجراءات متعلقة بتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، ومنها تفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية.

كما لفتت الوزيرة إلى الإجراءات ذات الصلة بتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وتفعيل أدوات الرقابة على الواردات، ومنها تفعيل نظام إدارة المخاطر واستكمال أعمال تحقيق الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والإجراءات الخاصة بتيسير عمليات النقل والشحن لمنتجات الأنشطة الصناعية، ومنها تعزيز عمليات ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وتعزيز عمليات تطوير الموانئ المصرية وتجهيزها لتخزين الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية.