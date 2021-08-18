عاجل.. السيسى يوجه بتطبيق أعلى درجات الأمان الدولية لمحطة الضبعة النووية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء مهندس إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج أعمال اللجنة العليا المتخصصة فى عوامل الأمان لمحطة الضبعة النووية وفق المعايير الدولية، وذلك فى إطار المخطط الإنشائى والتنفيذى الخاص بالمحطة، والذى يتم بالتعاون مع الجانب الروسى.

وقد عرض مدير الكلية الفنية العسكرية فى هذا الإطار، عوامل الأمان الخاصة بمحطة الضبعة ودراسات الكثافة السكانية ذات الصلة، مؤكداً أن محطة الضبعة تعد من مفاعلات الجيل الثالث المتطور من المحطات النووية، والتى تحتوى على أعلى درجات الأمان والحماية الذاتية، وذلك وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سواء للمحطة ذاتها ومنشآتها، أو فى دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها البالغ نصف قطرها 32 كم من مركز المحطة طبقاً للمعايير الدولية.

ووجه الرئيس بقيام اللجنة العليا المتخصصة بالتأكيد على ضمان تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية وأعلى درجات الأمان الدولية لمحطة الضبعة النووية، مع مراجعة الكثافة السكانية والتخطيط العمرانى للأراضى حول المحطة وفق المعايير الدولية التى تطبق فى دائرة الأمان الجغرافية المحيطة بها، وتجميد أى أنشطة بناء فى نطاق أراضى تلك الدائرة إلى نهاية العام الحالى.

كما وجه الرئيس بالتنسيق بين الجهات الرئيسية الضالعة فى مشروع المحطة، وهى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة التخطيط العمرانى، للدراسة الدقيقة لمستقبل نمو السكان بدائرة الأمان طبقاً للمعايير الدولية، وبالاشتراك مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

