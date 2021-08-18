البيئة: توفير 11 ألف مهمة وقاية من فيروس كورونا لعمال النظافة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزراة البيئة بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (قنا وأسيوط والغربية وكفر الشيخ) وذلك فى إطار خطة الوزارة لمساعدتهم فى مواجهة الظروف الاستثنائية وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الخطة تضمنت الاحتياجات الخاصة لحماية العاملين بالمنظومة من مهمات وقاية منها كمامات طبية، بدل وقائية، أحذية واقية وآخرى مطاطية، قفازات ونظارات واقية وغيرها.

وشددت الوزيرة على ضرورة إلزام جميع العاملين من عمال وسائقين ومشرفين بإرتداء أدوات الحماية وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لأعمال السلامة والصحة المهنية فى التخلص الآمن من المخلفات وضرورة التوعية بالسلوكيات البيئية السليمة فى التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة.

وأضافت وزيرة البيئة أن الخطة تشمل أيضا التأكد تماما من دفن النفايات فى مواقع التخلص للحد من الفرز اليدوى فى مصانع التدوير أو التعامل مع المخلفات بشكل مباشر وذلك بالتعاون مع ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية والجمعيات أهلية بكل محافظة من خلال التركيز الأكبر على الاستعانة بمعدات رفع المخلفات لسرعة إزالة أى تراكمات منعا للفرز بالشوارع والتنبيه على المواطنين بضرورة إحكام غلق أكياس القمامة إلى جانب ضرورة تعقيم وغسل الحاويات والسيارات والمعدات التى تتعامل مع المخلفات برش المطهرات بعد انتهاء كل وردية على الأقل.

يأتى ذلك تزامنا مع خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد حيث اكدت الوزيرة على ان إدارة المخلفات الصلبة عملية مستمرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالصحة العامة للمواطنين نظرا لاستمرار تولد المخلفات المنزلية وضمانا لإستمرارية الخدمات المقدمة من عمليات جمع ونقل للمخلفات بشكل آمن خلال تلك الفترة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات.