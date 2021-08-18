صور.. رئيس جامعة عين شمس يستقبل الملحق الثقافى الإماراتى

جدة - نرمين السيد - شهد اللقاء عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وشهيرة سمير، المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى، وشيروت الأحمدى مدير إدارة الوافدين، يأتى اللقاء لمناقشة أوضاع الطلاب الإماراتيين الدارسين بجامعة عين شمس على مستوى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وبحث كيفية دعم سبل التعاون المشترك فى مجالات التعليم وفتح مجالات تعاون مشتركة فى المجالات الطبية والذكاء الاصطناعى وغيرها.

وخلال اللقاء أكد محمود المتينى على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والإمارات، مرحبا بالطلاب الإماراتيين للالتحاق بجامعة عين شمس، مستعرضًا الفرص المتاحة والبرامج الجديدة بالجامعة، كما وعد بتذليل الصعوبات أمام الطلاب الإماراتيين الدارسين بالجامعة فى كلياتها المختلفة.

كذلك تطرق المتينى إلى قطاع العلاقات الدولية بالجامعة والخدمات التى يقدمها للطلاب الوافدين.

وخلال اللقاء أعرب الملحق الثقافى الإماراتى، عمار بن ناصر المعلا، عن تطلعه إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين إلى جامعة عين شمس باعتبارها من أكبر الجامعات التى تستقطب الطلاب هناك، نظرا لسمعتها المرموقة وخدماتها التعليمية المتميزة، مثمنا دور جامعة عين شمس فى دعم العلاقات بين البلدين فى القطاع التعليمى.

وفى ختام اللقاء تم تبادل الدروع والهدايا بين الطرفين والتقاط بعض الصور التذكارية، وعقب اللقاء قام الملحق الثقافى لدولة الإمارات الشيخ والوفد المرافق بجولة تفقدية للمقر الجديد لقطاع العلاقات الدولية رافقهم خلالها شهيرة سمير وشيروت الأحمدى.

وأعرب الشيخ عمار بن ناصر عن إعجابه بالتجهيزات والخدمات التى يقدمها قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى بجامعة عين شمس والذى يعد الأول من نوعه فى الجامعات الحكومية المصرية.