/645975/موقف-نجم-التعاون-من-المشاركة--في-ديربي-الدوري-السعودي-للمحترفين-أمام-الهلال

نشرت تقارير صحفية سعودية، عن موقف الكاميروني لياندر تاوامبا، مهاجم فريق التعاون، من المشاركة في ديربي اليوم أمام فريق الهلال.

ويستعرض دوت الخليج موقف الكاميروني تاوامبا من المشاركة أمام الهلال:

أكدت الصحف السعودية استجابت المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا للعلاج بشكل سريع وتعافية من الإصابة.

وكان قد تعرض لياندر تاوامبا لشد عضلي في تدريب التعاون منذ يومين، ولكنه تعافى نهائيا، وجاه للمشاركة في مباراة اليوم أمام الهلال.

انجازات تاريخية لفريق الهلال السعودي

حافظ نادي الهلال، حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، على رقمه القياسي في تاريخ مشاركاته في منافسات الدوري، وذلك بعدما تمكن من الفوز على نظيره فريق الطائي في أولى مبارياته في البطولة.

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على منافسه فريق الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى وأحرز الهدف صالح الشهري في الدقيقة “91” من زمن اللقاء.

وتمكن نادي الهلال مواصلة الحفاظ على رقمه القياسي في الدوري السعودي للمحترفين، وهو تحقيق الفوز في المباريات الافتتاحي بالدوري السعودي منذ بدايته في عام 1977.

ولم يخسر نادي الهلال في المباراة الإفتتاحي في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه.

بعدم الخسارة عقب الفوز السبت الماضي على الطائي بهدف نظيف.

ويعد نادي الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الأدوار الاستفتاحية للدوري السعودي منذ انطلاقه.

وحقق نادي الهلال الفوز في 36 مباراة في الجولات الافتتاحية للدوري السعودي للمحترفين، بينما تعادل في 10 لقاءات.

أسدل الستار على الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد انتهاء مباراة فريقي الهلال والطائي.

وشهدت نتائج الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي، رقما قياسيا، حيث لم يخسر أي فريق داخل أرضه، باستثناء أهلي جدة، ومعه فريق الحزم العائد حديثا للمسابقة.

الخسارة لا تعرف أصحاب الأرض

تعادل فريق الأهلي مع الفيصلي بهدف لكل فريق.

وتعادل فريق التعاون مع نظيره الحزم 3/3 في مباراة مثيرة.

وفاز فريق الفيحاء على منافسه اتحاد جدة بهدف نظيف.

وتغلب فريق أبها على فريق الشباب بهدفين مقابل هدف.

وسحق فريق النصر نظيره الضمك برباعية مقابل هدف.

وفاز فريق الفتح بهدف نظيف على الرائد.

وحقق فريق الاتفاق الفوز بثنائية على منافسه الباطن.

وحقق فريق الهلال الفوز على نظيره الطائي بهدف نظيف.