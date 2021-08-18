انطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن فى نسخته الثالثة فى طوخ بالقليوبية «صور»

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انطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن فى نسخته الثالثة فى أمانة طوخ بالدقهلية، بناء على تعليمات وتوجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،رئيس حزب مستقبل وطن،والمهندس اشرف رشاد الشريف النائب الأول لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ، والنائب عاطف ناصر أمين عام حزب مستقبل وطن بالقليوبية، و النائب عزيز سابق أمين عام حزب مستقبل وطن بمركز ومدينه طوخ ونائب دائرة طوخ وقها .

دوت الخليج يرصد انطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن بالقليوبية

دوري مستقبل وطن

و تم افتتاح بطولة دورى مستقبل وطن بمركز ومدينة طوخ بحضور النائب اسامه فتحى، عضو مجلس النواب ،وحضربالإنابة عن النائب أحمد بدوى عضو مجلس النواب ،عمر بدوى، وعن النائب مصطفى النفيلى عضو مجلس الشيوخ ، أمين احمد ،وكذلك طارق على امين التنظيم بالمركز ،وبحضور جميع إمناء حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة طوخ، وجميع الفرق المشاركه من جميع قرى مركز ومدينة طوخ .

النسخة الثالثة لدوري مستقبل وطن

وكان حزب مستقبل وطن قد أعلن فى وقت لاحق عددًا من الشروط اللازم توافرها للاشتراك فى دورى مستقبل وطن، والتى كان على رأسها، أنه إذا رغب فريق الاشتراك فى دورى مستقبل وطن يلزم أن يتكون الفريق من 8 لاعبين ومدير إدارى ومدير فني (10 أفراد) ويشترط أن يكون سن اللاعب من 18 لـ 30 عام وقت التسجيل للبطولة.

ومن ضمن الشروط أيضًا، أنه مسموح لكل فريق عدد 2 لاعبين سنهم من 18 لـ 35 عام وقت التسجيل للبطولة يكون سن المدير الفني والمدير الإدارى لأى فريق من 18 لـ 45 سنة وقت التسجيل للبطولة، كما أنه يشترط انتماء كل أعضاء الفريق لنفس المركز أو القسم أو الحي.