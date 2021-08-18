/645969/لاعب-عربي-يرفض-مواجهة-إسرائيلي-في-كأس-العالم-للشطرنج-تفاصيل

رفض لاعب الشطرنج الموريتاني عبد الرحيم الطالب محمد (14 سنة) اللعب مع متسابق إسرائيلي، وقرر الانسحاب من بطولة العالم للناشئين التي كان ينافس فيها على التأهل، بعد أن وضعته القرعة في الجولة الأخيرة مع لاعب يمثل الكيان الإسرائيلي المحتل.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وقال “قررت الانسحاب فأنا أرفض اللعب مع ممثل لدولة وهمية غير موجودة في الحقيقة”.

ترتيب اللاعب عالمياً

وحل اللاعب الموهوب عبد الرحيم الطالب في المرتبة 47 من أصل 215 لاعبا من نخبة العالم لشطرنج الناشئين، بالانسحاب من جولة كانت حاسمة في الصراع لكنه رفض هذه النقطة مهما كان حجم الخسارة، رغم أنه كان الأفضل عربيا وإفريقيا.

ولاقت هذه الخطوة التي اتخذها اللاعب الموريتاني الشاب ترحيبا واسعا جدا بين المدونين والساسة في موريتانيا الذين اعتبروا انسحابه خطوة هامة لها معناها ولها تأثيرها الكبير. وقرر الرباط الوطني الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني، استقبال الشاب المنسحب وتكريمه بمنحه وسام الأقصى وفلسطين. أعلن ذلك محمد غلام الحاج رئيس الرباط، وقال “تحية إكبار واعتزاز لولدنا الغالي عبد الرحمن الطالب محمد هذا العبقري الفذ المتميز الذي شرف بلادنا وشعبنا بإعلانه مقاطعة الوجه الصهيوني الكالح”.

من هو اللاعب

وكتب حرمة عبد الجليل رئيس حزب الصواب الموريتاني “الشاب النابه عبد الرحيم ولد الطالب محمد، حفيد عالم شنقيط ومدرس القراءات السبع الطالب أحمد بن خليفة، يلحق الأحفاد بالأجداد شرفاً ونبلاً وإنتماء لأمته منسحبا من فوز سيجمعه مع ممثل كيان غاصب لأرض ومقدسات المسلمين، كيان تواصل عصاباته ارتكاب الجرائم بحق شعب أعزل، ويريد بعض حكامنا وولاة أمورنا أن نشاركه المسابح والملاعب وربما دور العبادة”. وحيى المدون البارز الإعلامي حبيب الله أحمد هذه الخطوة قائلا: “الطفل الموريتاني عبد الرحيم الطالب محمد انسحب من بطولة العالم للشطرنج رغم مشواره الناجح بعد أن وضعته القرعة في مواجهة منافس من الكيان الصهيوني؛ تلقائيا تم اعتباره خاسرا وحرم من زيادة رصيده من النقاط”.

وأضاف “خسر جولة شطرنج لكنه كسب جولات من الشجاعة والوفاء للقيم والمبادئ التي تربى عليها والتي ترفض الظلم والاحتلال وتمجد الحق والعدل والحرية؛ تحية تقدير لك يا عبد الرحيم: رفعت رؤوسنا ولذلك نحن فخورون بك”.

نشأ عبد الرحيم الطالب في بيئة محبة للشطرنج، فوالده المهندس أحمد الطالب محمد عضو المنتخب الموريتاني للشطرنج، ونائب سابق لرئيس الاتحادية الموريتانية للشطرنج، ونائب لرئيس اتحادية الشطرنج للدول الفرانكفونية. ويؤكد عبد الرحيم الذي يحلم بأن يصبح يوما ما “كاسباروف العرب”، أنه تعلم الشطرنج وهو في الخامسة من عمره وظل يلعبها في البيت مع والده وأصدقائه حتى تطور مستواه، حيث شارك في أول بطولة وعمره تسع سنوات. وحصل عبد الرحيم على أول تصنيف بعد مشاركته في بطولة نظمتها الاتحادية الموريتانية للشطرنج، وفي السنة الموالية شارك في بطولة منظمة في تونس.

تاريخ مشاركات عبد الرحيم في الشطرنج

وشارك عبد الرحيم في السنوات الثلاث الماضية في عدد من البطولات المحلية في نواكشوط ونواذيبو فحصل على بطولة نواكشوط للشطرنج لعامي 2019 و2020، وعلى بطولة الشطرنج الخاطف لدورة 2019. وفي يونيو 2018 شارك عبد الرحيم في البطولة الدولية للمنطقة للشطرنج الخاطف، وحصد فيها المدالية البرونزية. وشارك في هذه البطولة التي نظمت في مالي، جزائريون وسنغاليون إضافة إلى الماليين وحصل فيها عبد الرحيم على المرتبة الثالثة.