/645966/مدرب-نيجيريا-مواجهة-الفراعنة-لن-تكون-سهلة-لكننا-قادرون-علي-الصعود-من-المجموعة

أكد جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أن مواجهته مع المنتخب المصري لن تكون سهلة، خاصة في ظل تألق نجمه محمد صلاح مع ليفربول.

وتابع: لدي الثقة الكاملة في قدرتنا علي التأهل من المجموعة لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، مؤكدًا سنعد جيدا عن طريق خوض مباريتين أو مباراة واحدة علي الأقل. أسفرت القرعة أمس عن وقوع المنتخب المصري مع والنيجيري و السوداني و غينيا بساو، في المجموعة الرابعة.

يذكر أن دولة الكاميرون تستضيف البطولة في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير القادم، بمشاركة 24 منتخب

وكان مدرب نيجيريا قد صرح قبل قرعة أمم إفريقيا: بأن الجميع يتمنى تجنب مواجهة منتخب مصر

أكد المدرب الألماني جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أن الجميع يريد تجنب مواجهة مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تصريحات مدرب نيجيريا

وقال روهر عبر قنوات”أون تايم سبورت”:” منتخب مصر هو الأقوي، والجميع يرغب في تجنبه بما فيها نيجيريا.

وتابع:”"لدينا منتخب قوي ونملك لاعبين موهوبين في الدوري الإنجليزي، نيجيريا في النسخة الماضية احتلت المركز الثالث ونريد أن نصل للمباراة النهائية في النسخة المقبلة".

ووأصل: " نحن نستعد لخوض تصفيات كأس العالم 2020 والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بينما طموحانة ليس لها حدود ونرغب في تحقيق نتائج مميزه”.

وأشار إلى أنه لا يستطيع الحكم الآن على مدى جاهزية الكاميرون لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، مردفا: "لكن سنحضر القرعة وعندما نحضر قبل النهائيات سنرى جودة الملاعب والفنادق".

أجرت مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية مساء أمس الثلاثاء بالعاصمة الكاميرونية ياوندي بينما تقام نهائيات البطولة في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير المقبلين.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ،استعداداً لمواجهة انجولا والجابون في منافسات الجولتين الاولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم خلال الأجندة الدولية المقبلة.

وشملت القائمة ٥ لاعبين هم:

محمد صلاح( ليفربول الانجليزي) أحمد حجازي ( اتحاد جده السعودي )محمد النني ( أرسنال الانجليزي) احمد حسن كوكا ( اولمبياكوس اليوناني) مصطفي محمد (جالطة سراي التركي)

وعقد الجهاز الفني اليوم اجتماعا بمقر اتحاد الكرة ناقش خلاله كافه الاحتياجات المطلوبة واستعراض موقف اللاعبين قبل إعلان القائمة المحلية عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز .

شهد التصنيف العالمي على تربع المنتخب البلجيكي في صدارة المنتخبات، بالرغم من فشلة في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، وخروجة من الدور النصف نهائي.