/645965/يد-الزمالك-يتعادل-مع-الجيش-وديا-استعدادا-للموسم-الجديد

تعادل فريق مرتبط كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 مع نظيره طلائع الجيش بنتيجة 25/25 في إطار المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء بملعب المنافس، إستعدادا لانطلاق الموسم الجديد المقرر بنهاية أغسطس الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الفريق قد تعادل مع البنك الأهلي 23/23 بالمباراة الودية التي جمعت بين الفريقين أمس الثلاثاء بصالة ميت عقبة .

وعقد الجهاز الفني محاضرة فنية مع اللاعبين عقب الانتهاء من مباراة اليوم لتصحيح بعض الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال المباراة.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية غدا الخميس، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الجمعة المقبل بالصالة المغطاة .

ويقود الفريق رامي يوسف مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا عاما.

الفريق الأول لكرة القدم

قام مباراة فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض، وفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وكان قد حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره فريق وادي دجلة بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز، وانطلق صاقرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الدفاع الجوي.

تشكيل الزمالك

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم امام

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى

في خط الهجوم: مروان حمدي

وبتلك النتيجة انفرد نادي الزمالك بصدارة الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة من 31 مباراة.

تقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره فريق وادي دجلة، في 22 لقاء سابق في كل المسابقات، فاز الفارس الأبيض في 12 مباراة، وتعادل في 10 مباريات ولم يخسر أي مباراة.

حيث تقابل الفريقين في بطولة كأس مصر 3 مرات، حقق الزمالك الفوز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة حسمت بركلات الترجيح، وفي الدوري تقابلا 19 مرة فاز في 10 مباريات وتعادل في 9 مباريات.

أحرز لاعبو الزمالك في شباك وادي دجلة في كل المسابقات 34 هدف، وتلقت شباكهم 13 هدف.

واللقاء الأول بين الزمالك ووادي دجلة كان في 24 ديسمبر 2010 بالجولة 14 موسم 2010-2011 وفاز الزمالك بهدفي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسن مصطفى، بينما انتهت المباراة الأخيرة بين الطرفين بالتعادل السلبي في الدور الأول لهذا الموسم.

على الجانب الآخر، يتواجد وادي دجلة في مناطق الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن آخر الأندية المتواجدة خارج منطقة الخطر وهو البنك الأهلي.