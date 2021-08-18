انطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن بالإسماعيلية لليوم الثالث على التوالي«صور»

/645964/انطلاق-فعاليات-دوري-مستقبل-وطن-بالإسماعيلية-لليوم-الثالث-على-التواليصور

أقيمت اليوم فعاليات اليوم الثالث من الدور الأول لدورى مستقبل وطن بمركز الاسماعيلية، فى النسخة الثالثة على ملعب مركز شباب السحارة فى جو من المنافسة الشريفه بين شباب مركز الاسماعيليه،تنفيذا لتوجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد الشريف ،الامين العام، زعيم الأغلبية ،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

دوري مستقبل وطن بالاسماعيلية

وشارك فى الفعالية عوض عبد العزيز امين المركز، وعلى عامر هاشم امين التنظيم، ونصر شديد امين الشباب،واحمد غنيم امين الاعلام ،وأحمد متولى امين المالية. وقد أقيمت أربعة مباريات أسفرت نتائجها على النحو التالى :

المجموعة الثانية

فوز الضبعيه على عين غصين2. بنتيجة 2/3

المجموعة الرابعة . فوز طوسون على الحجاز 1 بنتيجة 0/4

المجموعة الأولى تعادل السحاره مع الحلوس2بدون أهداف

المجموعة الثالثة فوز الحجاز2 عين غصين 2 بتيحة1/5 وقام بالتحكيم الكابتن صابر محمد،والكابتن منعم الشبراوى.

وقد صرح نصر شديد امين شباب المركز بأن مباريات الدور الثانى ستقام يوم الجمعة الموافق 8/20 على النحو التالى : السحارة مع ابوستيت الحلوس2 مع طوسون الضبعية مع الحلوس1 الحجاز2مع عين غصين1

حزب مستقبل وطن

وكان حزب مستقبل وطن قد أعلن فى وقت لاحق عددًا من الشروط اللازم توافرها للاشتراك فى دورى مستقبل وطن، والتى كان على رأسها، أنه إذا رغب فريق الاشتراك فى دورى مستقبل وطن يلزم أن يتكون الفريق من 8 لاعبين ومدير إدارى ومدير فني (10 أفراد) ويشترط أن يكون سن اللاعب من 18 لـ 30 عام وقت التسجيل للبطولة.

ومن ضمن الشروط أيضًا، أنه مسموح لكل فريق عدد 2 لاعبين سنهم من 18 لـ 35 عام وقت التسجيل للبطولة يكون سن المدير الفني والمدير الإدارى لأى فريق من 18 لـ 45 سنة وقت التسجيل للبطولة، كما أنه يشترط انتماء كل أعضاء الفريق لنفس المركز أو القسم أو الحي.