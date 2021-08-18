مجلس الشارقة يطلق برنامج «مدرب المستقبل»

أطلق مجلس الشارقة الرياضي برنامج "مدرب المستقبل" الدبلوم المهني في التدريب الرياضي وعلوم الحركة ويتضمن 175 ساعة دراسية في خمسة محاور رئيسية و يستهدف مدربي كرة القدم و الألعاب الجماعية والفردية ولاعبي الأندية السابقين والحاليين المواطنين في إمارة الشارقة.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

و يحصل المشارك في البرنامج على شهادة دبلوم مهني في "التدريب الرياضي وعلوم الحركة" وذلك ضمن خطط المجلس لتأهيل وتدريب الكوادر الشابة من المواطنين للعمل في المجال الرياضي وإعداد مدربين محترفين يساهمون في بناء المستقبل الرياضي بأندية الإمارة ونشر ثقافة ممارسة مهنة التدريب الرياضي في المجتمع الإماراتي.

مؤتمر مجلس الشارقة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس اليوم بنادي سيدات الشارقة بحضور سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية و مدراء الإدارات وعدد من رؤساء الاقسام وموظفي المجلس وممثلي وسائل الإعلام.

و ذكر عيسى الحزامي ان البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة المجلس تحت إشراف إدارة الإستراتيجية والأداء و في إطار حرصه على تأهيل الكوادر المواطنة في الإمارة تماشيا مع المتطلبات والتطورات في مجال التدريب ومواكبة ما تتميز به الرياضة من إهتمام و دعم لا محدود ورعاية كبيرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة و متابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

تفاصيل البرنامج التدريبي

وأضاف ان البرنامج يمثل أهمية كبيرة وقيمة لما له من رؤية في إعداد مدربين محترفين يساهمون في بناء المستقبل الرياضي بأندية الإمارة ويرسم واقعاً مستقبلياً للرياضة في الإمارة، حيث نهدف دائماً إلى التطوير المستمر والتأهيل المميز للكوادر المختلفة سواءً الإدارية أو التدريبية للبرنامج الحالي الذي يجمع اللاعبين السابقين مع اللاعبين الحاليين الذين يرغبون في الإلتحاق و لديهم الرغبة بالعمل في مجال التدريب الرياضي و أيضاً بما يتواكب مع الإمكانيات العالية للرياضة في الإمارة من أجل إستشراف المستقبل الرياضي بكوادر تكون مؤهلة تماماً لقيادة الرياضة بما يقابل هذا الإهتمام الكبير، كما أن المحاور التي يتضمنها البرنامج سيكون لها فوائد كبيرة تنعكس على المشاركين خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وبدورها ذكرت مريم يوسف الحوسني مدير إدارة الإستراتيجية والأداء تفاصيل ان البرنامج يشمل عدة مراحل مستهدفاً 90 دارساً، حيث تستهدف المرحلة الأولى مدربي كرة القدم و المرحلة الثانية مدربي الألعاب الجماعية والمرحلة الثالثة مدربي الألعاب الفردية، على مدار ثلاثة إلى أربعة أشهر بواقع 175 ساعة تدريبية و يتحمل مجلس الشارقة الرياضي كافة التكاليف المادية المرتبطة بالبرنامج الذي ستكون جميع لغاته و الأبحاث المرتبطة باللغة العربية، و هنالك العديد من الشروط التي ينبغي توافرها في المرشح وهى اجتيازه المقابلة والإختبارات الشخصية ويفضل الحاصلون على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى و ألا يقل العمر عن 18 عاماً ولايزيد عن 35 عاماً، و أن يكون للمرشح من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة "الشارقة" و ضمن اهتماماته موضوع الدبلوم مع الإلتزام بالحضور على أن يتم إستبعاد أي مرشح تتجاوز ساعات غيابه عن 10% من المجموع الكلي لعدد ساعات البرنامج ليحصل كل خريج في ختام البرنامج على شهادة دبلوم مهني في التدريب الرياضي وعلوم الحركة.

وأضافت ان الآليات وأساليب الدراسة للبرنامج تعتمد على المحاضرات التفاعلية وأسئلة النقاش ودراسة الحالة بجانب العصف الذهني والتفكير الناقد وورش العمل والتدريبات العملية والزيارات الميدانية الداخلية والخارجية، حيث سيتم تقديم المحاضرات من قبل خبراء و أساتذة أكاديميين في المحاور الرئيسية الخمسة وهي فيسيولوجيا الرياضة وعلوم الصحة وتدرس على مدار 20 يوماً بواقع 45 ساعة تدريبية وتضم محاور فرعية منها فيسيولوجيا الرياضة والجهد البدني وعلم التشريح الوظيفي الرياضي والتغذية الرياضية والإصابات الرياضية والإسعافات الأولية والمنشطات الرياضية.

المحور الثاني من البرنامج

أما المحور الثاني يتعلق بعلوم الحركة والبيوميكانيك ويدرس على مدار ستة أيام تدريبية بواقع 30 ساعة تدريبية وتضم محاورفرعية في مدخل علم الحركة وأساسيات التعلم الحركي والميكانيكا الحيوية وتحليل الأداء الحركي.

و سيكون المحور الثالث في أساسيات علم التدريب الرياضي على مدار ستة أيام بواقع 30 ساعة تدريبية وتضم محاور فرعية وهي مدخل علم التدريب وتخطيط برامج التدريب الرياضي ومهارات تدريب الناشئين والمبتدئين فيما سيكون المحور الرابع في التطبيقات الإدارية للمدرب الرياضي و سيتم دراسته في خمسة أيام من خلال 20 ساعة تدريبية و محاوره الفرعية هي المهارات الإدارية للمدرب الرياضي و إدارة الفريق الرياضي و إدارة المعسكرات الرياضية و المحور الخامس سيكولوجية التدريب والمنافسة من خلال خمسة أيام تدريبية بواقع 25 ساعة تدريبية و تضم محاوره الفرعية كل من مبادئ علم النفس الرياضي و الإعداد النفسي للرياضيين و خبرات النجاح والفشل للرياضيين.