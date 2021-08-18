/645955/مصرع-شاب-خلال-عبوره-شارع-جسر-السويس-في-عين-شمس

لقى شاب مصرعه عندما صدمته عربية خلال عبوره شارع جسر السويس في منطقة عين شمس، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع شاب أثناء عبوره شارع جسر السويس في منطقة عين شمس

تفاصيل الحادثة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية مفاده وجود مصادمة وشاب متوفي بأحد الشوارع عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال الأمن المركزي لمكان الحادثة.

وبالفحص أتضح أنه خلال عبور شاب للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفرت عن مصرعة فى الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة .

تفريغ كاميرات المراقبة

وجارى تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادثة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

في سياق اخر ترجع تفاصيل الواقعة عندما إلى رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة في الجيزة، المقدم مؤمن فرج، بلاغًا يفيد بمقتل شاب على يد 3 أشخاص، وذلك بعد مشادة كلامية بينهم بسبب شجارهم مع والدة المجني عليه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وكشفت تحقيقات النيابة التي أجراها هشام رفعت، رئيس نيابة إمبابة، مع شخصين من المتهمين في الواقعة، بعد هروب المتهم الثالث، أن المجني عليه يعمل فرد أمن في سلسلة معامل شهيرة، وأنهم تشاجروا مع والدته يوم الحادث بسبب لمبة كهرباء.

لمبة كهرباء

وأضاف المتهمون أمام النيابة، أنهم طلبوا من والدة المجني عليه ترك لمبة الكهرباء تعمل بسبب وقوع ورشتهم التي يعملون بها في مجال الرخام أمام كشك بقالة خاص بوالدة المجني عليه إلا أنها رفضت ذلك، وأكدت أنها تدفع كثيرًا من الأموال للفاتورة.

وأكمل المتهمون في أقوالهم، أنهم ألحوا على والدة القتيل ترك اللمبة إلا أنها رفضت، وهو ما تسبب في حدوث مشادة كلامية بسيطة بينهم وعلا صوت الجميع، مؤكدين أنهم فوجئوا بقدوم المجني عليه إلى مكانهم للتشاجر معهم بسبب ما حدث مع والدته.