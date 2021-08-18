مصرع شاب خلال عبوره شارع جسر السويس في عين شمس

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لقى شاب مصرعه عندما صدمته عربية خلال عبوره شارع جسر السويس في منطقة عين شمس، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع شاب أثناء عبوره شارع جسر السويس في منطقة عين شمس
تفاصيل الحادثة
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية مفاده وجود مصادمة وشاب متوفي بأحد الشوارع عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال الأمن المركزي لمكان الحادثة.
وبالفحص أتضح أنه خلال عبور شاب للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفرت عن مصرعة فى الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة .
تفريغ كاميرات المراقبة
وجارى تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادثة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
في سياق اخر ترجع تفاصيل الواقعة عندما إلى رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة في الجيزة، المقدم مؤمن فرج، بلاغًا يفيد بمقتل شاب على يد 3 أشخاص، وذلك بعد مشادة كلامية بينهم بسبب شجارهم مع والدة المجني عليه، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.
وكشفت تحقيقات النيابة التي أجراها هشام رفعت، رئيس نيابة إمبابة، مع شخصين من المتهمين في الواقعة، بعد هروب المتهم الثالث، أن المجني عليه يعمل فرد أمن في سلسلة معامل شهيرة، وأنهم تشاجروا مع والدته يوم الحادث بسبب لمبة كهرباء.
لمبة كهرباء
وأضاف المتهمون أمام النيابة، أنهم طلبوا من والدة المجني عليه ترك لمبة الكهرباء تعمل بسبب وقوع ورشتهم التي يعملون بها في مجال الرخام أمام كشك بقالة خاص بوالدة المجني عليه إلا أنها رفضت ذلك، وأكدت أنها تدفع كثيرًا من الأموال للفاتورة.
وأكمل المتهمون في أقوالهم، أنهم ألحوا على والدة القتيل ترك اللمبة إلا أنها رفضت، وهو ما تسبب في حدوث مشادة كلامية بسيطة بينهم وعلا صوت الجميع، مؤكدين أنهم فوجئوا بقدوم المجني عليه إلى مكانهم للتشاجر معهم بسبب ما حدث مع والدته.
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