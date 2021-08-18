انت الان تتابع تفاصيل خبر مصاريف جامعة بدر 2021 بالجنيه المصري والدولار الأمريكي لكافة الكليات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عقب انتهاء مؤتمر إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة، اهتم الآلاف من الطالبات والطلبة بمعرفة مصاريف جامعة بدر 2021, والتي تعد من أهم واقوي الجامعات الخاصة المصرية، والتي تتميز بتقديم مستوي تعليمي مميزة لطلابها. وهي جامعة خاصة مصري أسست عام 2014م، وتقع بمدينة بدر بالقاهرة طريق الجامعات، وتضم حتي الآن 15 كلية مختلفة وهم: (كلية الهندسة، الطب البشري، طب الفم والاسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، السياسة والاقتصاد، اللغات والترجمة، إدارة الأعمال، الطب البيطري، الفنون التطبيقية، التكنولوجيا الحيوية، التشريع والقانون، العلم السينمائية والمسرحية، تكنولوجيا علوم الصحة).

مصاريف جامعة بدر 2021

تستعد جامعة بدر لاستقبال الطلاب والطالبات حاملي شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2021- 2022, وجاء ذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة مباشرة، نظراً لاهتمام الناجحين في الثانوية لهذا العام بمعرفة مصاريف الجامعات الخاصة في مصر لهذا العام، ومعرفة مصاريف جامعة بدر 2021 تحديداً، والتي تتمثل في التالي:

الكلية المصاريف بالجنيه المصري المصاريف بالدولار الاميركي كلية الطب البشري 210,000 20,300 طب الفم والاسنان 145,000 14,000 الصيدلة الإكلينيكية 98,000 9,500 الصيدلة الدوائية 92,000 8,900 العلاج الطبيعي 85,000 8,200 الطب البيطري 90,000 8,700 التكنولوجية الحيوية 65,000 6,300 تكنولوجيا العلوم الصحية 65,000 6,300 كلية التمريض 40,000 3,900

تنسيق جامعة بدر 2021- 2021

يهتم كذلك الطلاب بمعرفة تنسيق جامعة بدر للعام الجاري، بجانب الاهتمام بمعرفة مصاريف جامعة بدر 2021, وايضا تنسيق مختلف الجامعات الخاصة الأخري، والتي لازلنا في انتظار صدور التنسيق رسمياً، من خلال المجلس الأعلى للجامعات الخاصة التابع وزارة التعليم العالي في مصر.

تابع أيضاً:

تنسيق جامعة بدر العام الماضي 2020

وجبت الإشارة إلي تنسيق جامعة بدر للعام الماضي 2020, وذلك لتزويد متابعي “مصر فايف”، بكافة المعلومات اللازمة حول تنسيق ومصاريف جامعة بدر 2021. وجدير بالذكر أنه وفقا للمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2021 المرحلة الأولى، وأيضاً وفقا لتصريح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، فإنه من من المتوقع هبوط معدل الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية الحكومة لهذا العام 7لـ 10%, نظراً لانخفاض اعداد الطلاب الذين لم يتخطوا الـ 90%، وبالتالي فإن من المتوقع أيضاً انخفاض للحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة المصرية مقارنةً بالعام الماضي، والذي كان: