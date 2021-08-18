السفيرة نبيلة مكرم تلتقي الطالبة فريدة مؤمن وتهنئها بحصولها على المركز الأول...

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الطالبة فريدة مؤمن إبراهيم خليل الحاصلة على المركز الأول علي مستوي الجمهورية في الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، حيث أنها كانت تدرس في مدرسة سان جان انتيد بالإسكندرية، وهي نفس المدرسة التي درست فيها وزيرة الهجرة منذ طفولتها وحتي تخرجت من المرحلة الثانوية العامة.

وهنأت السفيرة نبيلة مكرم الطالبة الطالبة فريدة مؤمن لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية، معربة عن فخرها بها وسعادتها بها لتفوقها ونجاحها، وأنها نموذج مشرف للفتاة المصرية ولخريجي مدرسة سان جان انتيد.

ومن جانبها، أعربت الطالبة فريدة عن سعادتها بلقاء وتهنئة السفيرة نبيلة مكرم، مؤكدة أنها تمثل قدوة لها ومثل أعلى ولكافة الطالبات بالمدرسة، مشيرة إلى أنها "حققت حلمها وحلم أهلها ومدرستها، وأن لقاءها مع السفيرة نبيلة مكرم له شعور خاص لانها تخرجت من نفس مدرستي وحلمي أن أسير علي خطاها في نفس مجال العمل."

كما أعربت والدة الطالبة فريدة مؤمن عن سعادتها بلقاء وزيرة الهجرة وتهنئتها لإبنتها التي جعلتها تشعر بالفخر، مطالبة أولياء الأمور بأن بدعموا أبنائهم ويعطوهم الحرية في الاختيار حتى يتمكنوا من النجاح.

وحصلت الطالبة فريدة مؤمن على مجموع 388 درجة، جعلها في المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية.