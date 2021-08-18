الأسقفية تختتم مؤتمر مجلس الكنائس الإفريقية فى كاتدرائية الزمالك

جدة - نرمين السيد - اختتمت الكنيسة الأسقفية بمصر، اليوم الأربعاء، مؤتمر مجلس الكنائس الأنجليكانية الإفريقية الذى استضافته كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك لمدة عشرة أيام، بمشاركة مجموعة كبيرة من الأساقفة يمثلون الكنائس الأسقفية فى الدول الإفريقية.





وأكد الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية - خلال كلمته فى ختام المؤتمر- أن المشاركين بالمؤتمر أصبحوا جزءًا من عائلة الكنيسة، متمنيًا أن يكون المؤتمر قد حقق توقعات المشاركين.

وشهد الحفل عرض فيلم قصير عن المشاركين فى المؤتمر نفذه المركز الإعلامى للكنيسة، حيث أكد أسقف جنوب إفريقيا شعوره بحرارة الاستقبال والمحبة، وأن مصر مصدرا للدفء لكل الأغراب فهى تحسن استقبال اللاجئين واستضافتهم.

وسلم كوفى جونسون سكرتير عام مجلس الكنائس الإفريقية شهادات تقدير للمشاركين، مؤكدا أمنياته أن تنمو مجالات الخدمة الروحية واللاهوتية وبشكل خاص تقديم رسالة الإنجيل للشباب والنساء والأطفال.

وقدم جونسون نسخًا من إنجيل يحمل اسم "لكتاب المقدس الدراسى الإفريقى" ويتضمن بعض الهوامش التى تضع شرح الكتاب المقدس مع إضافة بعض الحكم الإفريقية حتى يتمكن الأفارقة من التفاعل معه وفهمه على أن يتم تسليم هذا الإنجيل لكل أسقف فى القارة.

وفى نهاية الحفل، كرم مجلس أقاليم الكنيسة الأسقفية بإفريقيا الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية على دوره فى الخدمة طوال السنوات الماضية.

