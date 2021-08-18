صور- بتكليف من السيسى.. رئيس المخابرات العامة يلتقى أبو مازن فى رام الله

جدة - نرمين السيد - بناء على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة إلى مدينة رام الله الفلسطينية وتل أبيب فى زيارة تستهدف متابعة الجهود المصرية فى إطار عملية السلام بينهما.





وكان فى استقباله بمدينة رام الله، الرئيس الفلسطينى أبو مازن، نقل كامل لأبو مازن، رسالة من الرئيس السيسى، تتضمن تأكيد دعم مصر للقضية الفلسطينية والعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار بجميع المناطق الفلسطينية والإقليم كافة. وتأتى زيارة رئيس المخابرات بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار دفع الجهود المصرية لعملية السلام والتى يرعاها رئيس الجمهورية.

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