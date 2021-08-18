رسامة 80 شماسا بكنيسة مار جرجس فى العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - وألقى عظة شرح فيها الآية التى وردت فى إنجيل القداس"الأعمال التى أنا أعملها باسم أبى هى تشهد لى" (يو 10: 25) وأوضح أن أعمال المسيح تشهد أنه الله المتجسد، من حيث الخلق حين خلق عينى المولود أعمى، وغفران الخطايا مع المرأة الخاطئة، وإقامة الموتى عندما أقام لعازر، فهو المسيح ابن الله الحى. كما أعطى الأنبا مقار بعض النصائح للشمامسة الجدد وضرورة السلوك المسيحى المقدس داخل الكنيسة وخارجها. شارك فى صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد.

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