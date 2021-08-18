نقل الإعلامى توفيق عكاشة إلى المستشفى: أزمة صحية مفاجئة

جدة - نرمين السيد - وتم نقل عكاشة إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية له لبيان سبب أزمته الصحية. ويعانى الإعلامى توفيق عكاشة من مرضى الضغط والسكر. يذكر أن توفيق عكاشة مواليد 24 يناير 1967، ويعمل فى مجال الإعلام منذ عام 1991، وصحفى وسياسى مصرى وهو رئيس مجلس إدارة قناة الفراعين، وأحد مؤسسى حزب مصر القومى الذى تأسس عقب ثورة مصر 2011.

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