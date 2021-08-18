رئيس الوزراء يشهد انطلاق ماراثون للدراجات للشباب بالعلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم الأربعاء، انطلاق ماراثون للدراجات من أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، والذى يقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الرياضى، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء والرياضيين، والشباب المشاركين.





وأكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للرياضة، ودعم أنشطتها، إضافة إلى الدعم الهائل المقدم للشباب فى جميع المجالات، فضلا عن أن برنامج الحكومة يعتمد فى استراتيجيته لبناء الإنسان المصرى على محور الرياضة وتوسيع قاعدة ممارستها. تجدر الإشارة إلى أن المهرجان يتضمن فعاليات للألعاب الرياضية على شاطئ العلمين، ومهرجانا للألعاب البحرية على بحيرة العلمين، ومسيرة مشى من أمام مسجد وميدان الماسة إلى الممشى السياحى، وكرنفالًا متنوعًا للأنشطة الثقافية والفنية والكشفية.

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