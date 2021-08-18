افصل واسمع.. النشرة المرورية: كثافات بشارع الأزهر ومحور صلاح سالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى منطقة المنتزه وخالد بن الوليد بطريق الجيش، وأيضا محور أبو قير وكذلك عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأشار إلى أن الحركة المرورية، فى الغربية تشهد بعض الأحجام فى الاتجاه القادم من ميدان الساعة والمتجه لميدان المحطة بمدينة طنطا.

وأوضح صابر أن محافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام فى منطقة ميت نما للمتجه إلى ميدان المؤسسة والطريق الزراعى، مشيرا إلى أن باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى الحركة المرورية فيها مرضية تمامًا.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تقابلنا بعض الأحجام أعلى مناطق الكنيسة والمرج، وأيضا البساتين والأوتوستراد.

ولفت إلى أنه محور 26 يوليو يشهد سيولة مرورية، كما أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تشهد انفراجة مرورية، عدا شارع شارع ثروت القادم من كوبرى الدقى والمتجه لميدان الجيزة، لذا يفضل سلوك شارع السودان أو شارع مراد.

ولفت صابر إلى أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وعن الحركة المرورية فى القاهرة، نصح صابر بتجنب شارع الأزهر، واستبداله بنفق الأزهر.

ولفت صابر إلى ظهور بعض الأحجام فى شارع صلاح سالم عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات؛ عند النزهة ومتجه إلى مطار القاهرة، نتيجة خروج الموظفين، ناصحا بسلوك محور النصر.

ونصح بالابتعاد عن كوبرى الفنجرى للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، وسلوك المسطح الأرضى فى شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ونصح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بتجنب كوبرى 15 مايو، كما أن كوبرى 6 أكتوبر تعتبر الحركة فيه متوسطة، داعيا إلى سلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.